Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? sorusunun cevabı Kılıçdaroğlu'nu üzecek! En taze anket sonuçları

Hiçbiri de dönüp ne Erdoğan'ı ve partisini analiz etti ne de "Biz nerede yanlış yaptık" dediler.

Aynı şeyi AK Parti'yi tırtıklamak için kurulan partiler de yaşadı ve daha da yaşayacak.

Onları büyük oranda yanılgıya sürükleyenler de her seçim öncesi ortaya pıtrak gibi çıkan anket şirketleri...