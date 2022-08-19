Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? sorusunun cevabı Kılıçdaroğlu'nu üzecek! En taze anket sonuçları

İşte Mahmut Övür'ün yazısından ilgili bölüm:
Nihayet 6'lı masa son toplantısına hazırlanıyor.
Peki, ortada umut yaratacak bir siyaset var mı?
Olmadığını en foncu medya mensupları bile kabul ediyor. Aday konusunda da henüz anlaşmış değiller ve masa ha dağıldı dağılacak durumda. Dağılmasa bile ciddi bir güven sorunu var. Buna rağmen hâlâ seçimi kazandık havasındalar. Oysa bırakın önceki seçimleri, 2007'den beri muhalefet ve fondaş medyaları her seçim öncesi aynı havayı yaydı ve kendi uydurdukları yalana inanarak hüsran yaşadı.
Hiçbiri de dönüp ne Erdoğan'ı ve partisini analiz etti ne de "Biz nerede yanlış yaptık" dediler.
Aynı şeyi AK Parti'yi tırtıklamak için kurulan partiler de yaşadı ve daha da yaşayacak.
Onları büyük oranda yanılgıya sürükleyenler de her seçim öncesi ortaya pıtrak gibi çıkan anket şirketleri...