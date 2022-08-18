Gizli tanığın itirafları sonrası kirli ortaklık bir kez daha deşifre oldu: HDP’nin içtüzüğü Kandil’de yazıldı

SORUYU DUYUNCA ÇILDIRDI

Tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş ise, "Soruya itiraz ediyorum. Sanığa soru soracaksanız, benimle ilgili, diğer arkadaşlarımla ilgili sorun. HDP'nin tüzel kişiliği, kurumsal kişiliğiyle ilgili bir dava görülmüyor burada" dedi. Dava dosyasında, HDP MYK'sının 6 Ekim 2014'teki sosyal medya paylaşımının Kobani Olayları ile bağlantılı olduğu belirtilerek tanığa HDP-PKK ilişkisi soruldu. Terör örgütünde 2014'te "KCK Türkiye masası ve Kuzey Merkez Koordinasyonu" olarak bilinen Metina'daki karargâhta şoför olarak görev aldığını belirten Ovalıoğlu, HDP'nin içtüzüğünün örgütün görevlendirildiği isimler tarafından yazıldığını aktardı.





Merdan Rüştü Ovalıoğlu

Ovalıoğlu, HDP'nin iç işleyişinin Zerrin kod adlı Nesrin Deniz, Zafer Riha kod adlı Osman Akbaş ve Garzan Suruc kod adlı Nihat Durmuş'un da dahil olduğu bir grup tarafından planlandığına tanık olduğunu belirtip şunları anlattı:

"HER ŞEYİ KANDİL BELİRLİYOR"

Zerrin'in bir iddiası oluyor. Aynı şekilde diğerlerinin bir itirazı oluyor. Burada anlaşamıyorlar. İmralı'ya giden heyet üzerinden bu anlaşmazlığın çözülmesi için Abdullah Öcalan'a soruluyor. Konu tekrar Metina'ya geldiğinde, Zerrin haklı çıktığı için Zerrin'in buna sevindiğine tanık olmuşum.