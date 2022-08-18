Afet bölgesinde 1 yılda evler teslim edildi: 17 Ağustos'ta deprem bölgesine gidemeyen eski Türkiye yok!

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan Marmara depreminde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi yaralandı, yüzlerce ev yerle bir oldu. O gün binlerce cesetle birlikte devlet de enkaz altında kaldı... Günlerce kaldırılamayan enkazlar yüzünden yıkıntıların altında can veren vatandaşların cesetleri kokmaya başladı.
İnsanlar kendi çabalarıyla enkaz altındaki yakınlarını kurtarmaya çalışırken devlet, vatandaşlar tarafından toplanan yardımı bile depremzedelere ulaştıramadı.
Deprem için toplanan yardım paralarının memur ve işçi maaşlarını ödemek için kullanıldığı ortaya çıktı. Felaket bölgesine gönderilen çadırlar bile delik çıktı. Yüreği yanan vatandaşlardan tek bir çığlık yükseliyordu: Nerede bu devlet?