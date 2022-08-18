Afet bölgesinde 1 yılda evler teslim edildi: 17 Ağustos'ta deprem bölgesine gidemeyen eski Türkiye yok!



İŞTE GÜÇLÜ DEVLET

Gölcük depreminin üstünden 23 yıl geçti... Ama depremde yitirilenler unutulmadı, acıları hâlâ taze... Ancak o günden bugüne çok şey değişti. Türkiye, vatandaşını enkazdan kurtaramayan devletten, her afet sonrası anında bütün kurumlarıyla refleks gösteren, müdahale eden bir yapıya kavuştu. Aciz ve çaresiz hantal yapı tamamen değişti, tüm dünyaya yardım eden büyük ve güçlü bir devlete dönüştü... Devletin 23 sene içerisinde geçirdiği değişim, "Sosyal devlet"in ne demek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Devlet 2011 Van, 2020 Elazığ ve 2020 İzmir depremlerinde tüm imkânlarını vatandaşları için seferber etti. Jet hızıyla afet bölgelerine gidildi ve vatandaşları yalnız bırakmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde yardımlar depremzedelere ulaştırıldı. Konut projeleriyle yıkılan şehirler ve ilçeler yeniden ayağa kaldırıldı.