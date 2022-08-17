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    • 17.08.2022 23:20
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    • 17.08.2022 23:37
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    Harekat öncesi PKK ve HDP tutuşmuş vaziyette! 6'lı masaya 'sesinizi çıkarın, net değilsiniz' tepkisi

    PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, Türkiye'nin sınır ötesinde terör hedeflerine yapacağı harekat öncesi adeta tutuşmuş vaziyette. Partinin Eş Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz, harekata ilişkin haddini aşan skandal açıklamalarda bulundu. İttifak ortaklarına ateş püsküren Gündüz, "Muhalefet krizin sebebinin iktidarın savaş politikalarının sonucu olduğunu net bir şekilde ortaya koyamıyor" dedi.

    Harekat öncesi PKK ve HDP tutuşmuş vaziyette!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla, Türkiye'nin güney sınırında yer alan terör unsurlarına yönelik yeni bir askeri harekat başlatacağının sinyalini vermişti.

    Erdoğan, "Güney sınırımızda 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz." demişti.



    HAREKAT HEM TERÖRİSTLERİ HEM DE HDP'Yİ TUTUŞTURDU
    Söz konusu açıklamalar terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi oldukça rahatsız etti.

    Gelişmelere ilişkin örgütün yayın organlarına konuşan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz, olası operasyonu hedef alarak Türkiye'ye tehditler savurdu.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK'lı teröristlerin inlerine girdiği operayonlardan 'işgal' olarak bahseden Gündüz, "Türkiye'nin sınırlarını koruma adı altında yapıldığını dile getiriyorlar. Bu bir kılıftır onlar açısından. Çünkü başka bir ülkeyi işgal söz konusu. Başka bir ülkede yaşayan insanların her türlü varlığını yok etme söz konusu. Bu savaş politikasını da devam ettiriyor. Bunun içinde elinden gelen her şeyi yapıyor iktidar." diye konuştu.


    Fotoğrafta: HDP'li Özlem Gündüz

    TÜRKİYE'YE TEHDİTLER SAVURDU: "FATURASI AĞIR OLUR"
    Olası bir işgalin faturasının Türkiye için hem ekonomik hem de siyaseten çok çok ağır olacağı tehdidinde bulunan Gündüz, "Olası bir Rojava'yı işgal durumunun faturası, Türkiye'ye hem ekonomik hem siyaseten hem toplumsal olarak çok çok ağır olacaktır. Rojava'ya olası bir işgal durumunun faturası, her anlamda çok ağır olacaktır. Bu iktidarı çok daha hızlı bir çöküşe götürecektir." dedi.



        HDP'DEN 6'LI MASAYA: NET OLUN
        CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği ittifak ortaklarına da sitem eden Gündüz, "Muhalefet krizin sebebinin iktidarın savaş politikalarının sonucu olduğunu net bir şekilde ortaya koyamıyor. Bu da muhalefetin Kürt sorununa, savaş politikalarına yaklaşımıdır. Bu savaş politikalarının sonucu olduğu çok nettir. Toplum bunu görüyor ama muhalefetin bunu net bir şekilde görüp, 'ekonomiyi yönetemiyorlar, ekonomiyi bilmiyor' şeklinde değil, net bir şekilde iktidarın savaş politikalarının sonucu olduğunu ortaya koyması gerekir." diye konuştu.
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        Haberler Güncel Harekat öncesi PKK ve HDP tutuşmuş vaziyette! 6'lı masaya 'sesinizi çıkarın, net değilsiniz' tepkisi
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