CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçilerinden 'zam' eylemi

Söyleyin sayın başkan biz yılbaşını nasıl getireceğiz? Zaten yeni yıl için de bizlere dayattığınız yüzde 30'luk zam daha biz maaş almadan eriyip gitmiştir. Biz bu hayat pahalılığı karşısında eriyip giden alım gücünün telafisini istiyoruz. Bu amaçla Türkiye'de sağduyu sahibi pek çok belediye başkanının yaptığı gibi sizden ek protokol ile ara zam istiyoruz. İki aya yakın bir zamandır bizleri oyalıyor haklı feryadımıza kulak tıkıyorsunuz" dedi.