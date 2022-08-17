Başkan Erdoğan'dan Zelenskiy ve Guterres ile yaptığı görüşme sonrası önemli mesajlar... "Yeni bir Çernobil istemiyoruz"

Savaşın başından bu yana Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 98 tırlık insani yardım malzemesi sevk ettik, 325 bine yakın Ukraynalıya geçici olarak ülkemizde ev sahipliği yaptık. Ukrayna'daki şartlar normale dönünceye kadar misafir etmek üzere 1099 yetim ve 408 refakatçisinden oluşan toplam 1507 kişiyi ülkemizde kabul ettik. Görüşmemizde, savaşın Ukrayna'da neden olduğu fiziki yıkımın boyutlarını da ele aldık. Bugüne kadar olduğu gibi Ukrayna'nın yeniden imarı için gereken desteği vereceğimizi Sayın Zelenskiy ile paylaştım."

"TARİHİ NİTELİKTE BİR ORTAK ÇALIŞMA ÖRNEĞİNİ SERGİLEDİK"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gutarres'in de katılımıyla gerçekleştirdikleri üçlü görüşmenin odak noktasını, savaşın ne şekilde nihayete erdirilebileceğinin oluşturduğunu söyleyen Erdoğan, "Malumunuz bundan daha bir ay önce Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya ve Türkiye olarak tarihi nitelikte bir ortak çalışma örneğini sergiledik. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünya piyasalarına ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatı'nın olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil, tüm dünya hissetmeye başladı." dedi.

Mutabakatın uygulamaya konulduğu 1 Ağustos'tan bu yana toplam 25 gemi ve yaklaşık 625 bin ton Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırıldığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugünkü temaslarınızda mevcut mekanizmanın faaliyetlerini artırarak sürdürmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durduk. Üçlü görüşmemizde ayrıca İstanbul Mutabakatı'nın oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkanlarını değerlendirdik. Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine özellikle işaret ettik.

Şahsen savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum. Esasen Sayın Zelenskiy ve Guteress de bu hususta aynı fikirdeler. Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir. Mart ayında İstanbul'da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılmasının imkan dahilinde olduğuna inanıyorum. Bu hedefe yönelik olarak her türlü desteği vermeye tekrar kolaylaştırıcı veya arabulucu rolünü oynamaya hazırız. Tabii görüşmemizde savaş esirlerinin mübadelesi konusunu ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki şu anda burayı takip edenler, 'Acaba bu esirlerin mübadelesi ne oldu?' sorusunu da cevaplamaya çalışıyor. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin ile Rusya tarafıyla da bugünkü bütün görüşmelerimizin neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz."

Erdoğan, Lviv'e seyahati konusunda tüm kolaylıkları gösteren Ukrayna ve Polonya makamlarına bir kez daha teşekkür etti.

ZELENSKI: ERDOĞAN'IN ZİYARETİ GÜÇLÜ BİR MESAJ

Görüşmenin ardından Zelenskiy'den dikkat çeken mesaj geldi. Zelenskiy, "Erdoğan'ın ziyareti güçlü bir destek mesajı" dedi.

ANLAŞMA İMZALANDI

Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.

ZELENSKİY'DEN GUTERRES GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya geldiklerini bildirdi.

Görüşmede, tahıl girişiminin uygulanmasında koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Zelenskiy, "(Tahıl koridorunun) gelişmesi için olası yönleri, ayrıca Ukraynalıların yasa dışı ve zorla sınır dışı edilmesi, askeri ve sağlık personelimizin esaretten serbest bırakılması gibi konuları tartıştık." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, görüşmede özellikle Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik nükleer şantajını ele aldıklarını belirterek "Saldırganın bu kasıtlı terörü, küresel feci sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle BM, bu stratejik tesisin güvenliğini ve Rus birliklerinden tamamen arındırılmasını sağlamakla yükümlüdür." ifadesini kullandı.

Söz konusu görüşme ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise BM Genel Sekreteri Guterres'in Rusya'nın esir altındaki Ukraynalı askerlere yönelik saldırısının gerçeklerini ortaya çıkarmak için Olenovka'ya bir BM misyonunu gönderme çalışmaları hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

YÜZ YÜZE SON GÖRÜŞME 3 ŞUBAT'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Erdoğan, Zelenskiy ile son olarak savaş öncesi 3 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze görüşmüştü.



MASADA HANGİ KONULAR VARDI?

Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alındığı tahmin ediliyor.