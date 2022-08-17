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    • 18.08.2022 19:35
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    Başkan Erdoğan'dan Zelenskiy ve Guterres ile yaptığı görüşme sonrası önemli mesajlar... "Yeni bir Çernobil istemiyoruz"

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Ukrayna'nın Lviv kentine geldi. Başkan Erdoğan'ın Zelenskiy ile Potoçki Sarayı'nda yaptığı ikili görüşme sonrası, Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştiridi. Erdoğan görüşme sonrası, "Zaporijya Nükleer Santrali etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getirdik. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan Ukrayna’da!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Ukrayna'nın Lviv kentine geldi.

    Polonya Rzeszow Uluslararası Havalimanı'nda Polonya Bölge Valisi Radoslaw Wiatr ve Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, kara yoluyla Lviv'e geçti.

    Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti.

    ZELENSKIY İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'nin Potoçki Sarayı'ndaki görüşmesi, saat 14.40'da başladı.

    Görüşmede stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirildi.

    ERDOĞAN-ZELENSKİY-GUTERRES ZİRVESİ
    Görüşmenin ardından Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Potoçki Sarayı'nda bir araya geldi.

        3'lü zirve 40 dakika sürdü.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: YENİ BİR ÇERNOBİL İSTEMİYORUZ
        Erdoğan görüşme sonrası, "Zaporijya Nükleer Santrali etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getirdik. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz." dedi.

        Konuşmasına, Zelenskiy ve Guterres'i selamlayarak başlayan Erdoğan, Zelenskiy'nin davetine icabetle Lviv'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

        UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEĞİMİZİ VURGULADIM
        Zelenskiy ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmede, ülkeler arasındaki stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerinin bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş birliğimizi, dayanışmamızı mevcut şartlar altında ilerletme imkanlarını ele aldık. Tabii yaklaşık 6 aydır devam eden savaş, görüşmelerimizin ana konusunu teşkil etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi bu vesileyle bir kez daha vurguladım." ifadelerini kullandı.

        YENİ BİR ÇERNOBİL İSTEMİYORUZ
        Yaşanan can kayıplarından duyduğu derin üzüntüyü bir kez daha ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Dün gece Kharkiv'de bir yurda yönelik gerçekleştirilen 9 sivilin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı füze saldırısı için de ülkemiz ve milletimiz adına taziyelerimi ilettim. Zaporijya Nükleer Santrali etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getirdik. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz. Türkiye olarak bir taraftan çatışmaların diplomatik çözümle sona ermesi için çaba harcarken diğer taraftan da Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz.

        Savaşın başından bu yana Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 98 tırlık insani yardım malzemesi sevk ettik, 325 bine yakın Ukraynalıya geçici olarak ülkemizde ev sahipliği yaptık. Ukrayna'daki şartlar normale dönünceye kadar misafir etmek üzere 1099 yetim ve 408 refakatçisinden oluşan toplam 1507 kişiyi ülkemizde kabul ettik. Görüşmemizde, savaşın Ukrayna'da neden olduğu fiziki yıkımın boyutlarını da ele aldık. Bugüne kadar olduğu gibi Ukrayna'nın yeniden imarı için gereken desteği vereceğimizi Sayın Zelenskiy ile paylaştım."

        "TARİHİ NİTELİKTE BİR ORTAK ÇALIŞMA ÖRNEĞİNİ SERGİLEDİK"
        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gutarres'in de katılımıyla gerçekleştirdikleri üçlü görüşmenin odak noktasını, savaşın ne şekilde nihayete erdirilebileceğinin oluşturduğunu söyleyen Erdoğan, "Malumunuz bundan daha bir ay önce Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya ve Türkiye olarak tarihi nitelikte bir ortak çalışma örneğini sergiledik. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünya piyasalarına ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatı'nın olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil, tüm dünya hissetmeye başladı." dedi.

        Mutabakatın uygulamaya konulduğu 1 Ağustos'tan bu yana toplam 25 gemi ve yaklaşık 625 bin ton Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırıldığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Bugünkü temaslarınızda mevcut mekanizmanın faaliyetlerini artırarak sürdürmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durduk. Üçlü görüşmemizde ayrıca İstanbul Mutabakatı'nın oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkanlarını değerlendirdik. Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine özellikle işaret ettik.

        Şahsen savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum. Esasen Sayın Zelenskiy ve Guteress de bu hususta aynı fikirdeler. Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir. Mart ayında İstanbul'da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılmasının imkan dahilinde olduğuna inanıyorum. Bu hedefe yönelik olarak her türlü desteği vermeye tekrar kolaylaştırıcı veya arabulucu rolünü oynamaya hazırız. Tabii görüşmemizde savaş esirlerinin mübadelesi konusunu ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki şu anda burayı takip edenler, 'Acaba bu esirlerin mübadelesi ne oldu?' sorusunu da cevaplamaya çalışıyor. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin ile Rusya tarafıyla da bugünkü bütün görüşmelerimizin neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz."

        Erdoğan, Lviv'e seyahati konusunda tüm kolaylıkları gösteren Ukrayna ve Polonya makamlarına bir kez daha teşekkür etti.

        ZELENSKI: ERDOĞAN'IN ZİYARETİ GÜÇLÜ BİR MESAJ
        Görüşmenin ardından Zelenskiy'den dikkat çeken mesaj geldi. Zelenskiy, "Erdoğan'ın ziyareti güçlü bir destek mesajı" dedi.

        ANLAŞMA İMZALANDI
        Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.

        ZELENSKİY'DEN GUTERRES GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya geldiklerini bildirdi.

        Görüşmede, tahıl girişiminin uygulanmasında koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Zelenskiy, "(Tahıl koridorunun) gelişmesi için olası yönleri, ayrıca Ukraynalıların yasa dışı ve zorla sınır dışı edilmesi, askeri ve sağlık personelimizin esaretten serbest bırakılması gibi konuları tartıştık." ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy, görüşmede özellikle Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik nükleer şantajını ele aldıklarını belirterek "Saldırganın bu kasıtlı terörü, küresel feci sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle BM, bu stratejik tesisin güvenliğini ve Rus birliklerinden tamamen arındırılmasını sağlamakla yükümlüdür." ifadesini kullandı.

        Söz konusu görüşme ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise BM Genel Sekreteri Guterres'in Rusya'nın esir altındaki Ukraynalı askerlere yönelik saldırısının gerçeklerini ortaya çıkarmak için Olenovka'ya bir BM misyonunu gönderme çalışmaları hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

        YÜZ YÜZE SON GÖRÜŞME 3 ŞUBAT'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ
        Erdoğan, Zelenskiy ile son olarak savaş öncesi 3 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze görüşmüştü.


        MASADA HANGİ KONULAR VARDI?
        Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alındığı tahmin ediliyor.

        BM'DEN AÇIKLAMA
        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutuerres'in, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği, 20 Ağustos'ta da İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edeceği açıklandı.

            BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterrres'in Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv kentine gideceğini söyledi.

            Antonio Guterres'in Lviv'de Zelenskiy ve Başkan Erdoğan ile üçlü bir görüşme yapacağını belirten Dujarric, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini ifade etti.

            GUTERRES 20 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DAKİ MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ'Nİ ZİYARET EDECEK
            Dujarric, Guterres'in Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna ziyaretinin ardından 20 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi.

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