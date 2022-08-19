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    • Memur
    • 19.08.2022 09:20
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    • 19.08.2022 09:20
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    Sağlık Bakanlığı 1356 personel alımı - Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alımı şartları ve kadro dağılımı!

    Sağlık Bakanlığı engelli sürekli işçi alımı müjdesi geldi. Birçok vatandaş konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışma hayali kuranlar için bekleyiş sona erdi. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alımı şartları

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün resmi Twitter hesabından 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı kadrolarında görevlendirilecek 1356 engelli sürekli işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl? Peki, Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı 1356 engelli personel alımı başvurusu ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

    1356 ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

    SAĞLIK BAKANLIĞI 1356 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

    İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde: 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

        ŞARTLARI NELER VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?


        Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.


        18 yaşını tamamlamış olmak. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Ağustos 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

        Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

        Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.


        İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

        7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.


        Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

        İLKÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN (5 YILLIK İLKOKUL MEZUNU, 8 YILLIK İLKÖĞRETİM OKULUNDAN 6., 7. VE 8. SINIFI TERK EDENLER İLE YETİŞKİNLER II. KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİ OLANLAR DA DAHİL) VEYA ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA LİSANS BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
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        Haberler Memur Sağlık Bakanlığı 1356 personel alımı - Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alımı şartları ve kadro dağılımı!
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