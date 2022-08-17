Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler'de basın kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.
19 Ağustos'ta Esenler'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine teslim edilecek 2 bin 30 konut hakkında bilgi veren Bakan Kurum, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Murat Kurum, "Eylül ayında yeni bir konut kampanyası başlatacağız. Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz" dedi.
Kurum, kentsel dönüşümde verilen kira desteğinin ise 1500 liraya çıkarıldığını belirtti. Bakan Kurum, firma ve belediyelere de destek verileceğini kaydetti.
YENİ KONUT KAMPANYASININ DETAYLARINI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Kurum, yeni konut kampanyasının Eylül'de başlayacağını açıkladı. Detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını belirten Bakan Kurum, kampanyaya Emlak Konut Genel Müdürlüğü koordinesinde bir çok firmanın katılacağını ifade etti.
Kurum, "Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz" dedi.
Kentsel dönüşümde desteğin artacağını da vurgulayan Kurum, kira desteğinin 1150 liradan 1500 liraya çıkarılacağını kaydetti. Kurum, firmalara da verilen 400 bin liralık desteğin 600 bin liraya yükseltildiğini belirtti. Bakan Kurum belediyelere de yüzde 50'ye kadar faiz desteği verileceğini ifade etti.
Esenler'de tamamlanan 2 bin 30 konut hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Esenler'de yaptığımız 60 bin konut projemizi gerçekleştirdiğimiz alandayız. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan bu proje dünyaya örnek olacaktır. Esenler'e kazandıracağımız 60 bin konut projesi kapsamında ilk etapta 4 bin 941 konutun inşasına başlamıştık. Bunlardan 2 bin 30'unu tamamladık ve teslim etmeye hazır hale getirdik. İnşallah iki gün sonra, yani Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın tamamladığımız bu konutların anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edecek. 2 bin 833 konutumuzu da yılsonuna kadar tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu.
TÜRKİYE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM
"Deprem bugün Türkiye'nin baş etmesi gereken en önemli sorunudur" diyen Kurum şunları söyledi:
"Ülkemizin yüzde 66'sı deprem riski altında ve yaşadığımız toprakların, nüfusumuzun yüzde 71'i de bu alanlarda yaşıyor. Her depremde şunu gördük; deprem değil, sağlıksız binalar küçücük çocuklarımızın, yaşlılarımızın, gençlerimizin canını alıyor. Ülkemizde sağlıklı yapı stoğunu artırmak için TOKİ'yle, 2002 yılında başlattığımız planlı kentleşme ve konut seferberliğiyle 20 yılda, 1 milyon 170 bin konut ve işyeri yaptık. Her bir konutu bir yaşam alanı olacak şekilde yeşil alanları, okulları, camileri ile birlikte kurguladık. Şehirlerimize stadyumdan hastanelere, okullardan kamu binalarına 26 bin sosyal donatı alanı kazandırdık. 2012 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "bedeli ne olursa olsun yapacağız" diyerek ortaya koyduğu hedef, kentsel dönüşümde ülkemiz için bir milat oldu. "Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm" diyerek yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkeleri çerçevesinde 81 ilimizi çarpık kentleşmeden ve riskli yapılardan kurtarıyoruz.
Bunun yanı sıra çocuklarımızın geleceğini güvence başlattığımız Kentsel Dönüşümü, Büyük Deprem Dönüşümünü, Türkiye'nin her yerinde; hızlı, yerinde ve gönüllülük ilkeleriyle gerçekleştiriyoruz. Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler hedefiyle çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. 81 ilimizde çevreye ve iklime duyarlı, güvenli, sağlam, kimlikli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa ediyoruz. Bu kapsamda Bakanlık olarak bugüne kadar, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda 81 ilimizde 350 bin konutun dönüşümüne hızla devam ediyoruz. Hedefimiz, 2035 yılına kadar Türkiye'nin dört bir yanında kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina bırakmamak"