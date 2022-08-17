Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler'de basın kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

19 Ağustos'ta Esenler'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine teslim edilecek 2 bin 30 konut hakkında bilgi veren Bakan Kurum, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Murat Kurum, "Eylül ayında yeni bir konut kampanyası başlatacağız. Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz" dedi.

Kurum, kentsel dönüşümde verilen kira desteğinin ise 1500 liraya çıkarıldığını belirtti. Bakan Kurum, firma ve belediyelere de destek verileceğini kaydetti.

YENİ KONUT KAMPANYASININ DETAYLARINI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kurum, yeni konut kampanyasının Eylül'de başlayacağını açıkladı. Detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını belirten Bakan Kurum, kampanyaya Emlak Konut Genel Müdürlüğü koordinesinde bir çok firmanın katılacağını ifade etti.

Kurum, "Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz" dedi.

Kentsel dönüşümde desteğin artacağını da vurgulayan Kurum, kira desteğinin 1150 liradan 1500 liraya çıkarılacağını kaydetti. Kurum, firmalara da verilen 400 bin liralık desteğin 600 bin liraya yükseltildiğini belirtti. Bakan Kurum belediyelere de yüzde 50'ye kadar faiz desteği verileceğini ifade etti.

Esenler'de tamamlanan 2 bin 30 konut hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Esenler'de yaptığımız 60 bin konut projemizi gerçekleştirdiğimiz alandayız. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan bu proje dünyaya örnek olacaktır. Esenler'e kazandıracağımız 60 bin konut projesi kapsamında ilk etapta 4 bin 941 konutun inşasına başlamıştık. Bunlardan 2 bin 30'unu tamamladık ve teslim etmeye hazır hale getirdik. İnşallah iki gün sonra, yani Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın tamamladığımız bu konutların anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edecek. 2 bin 833 konutumuzu da yılsonuna kadar tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu.