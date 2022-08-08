Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: "Ukrayna müzakerelerinde Başkan Erdoğan barış için büyük bir çaba sarf ediyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ERDOĞAN BARIŞ SÜRECİNİN BAŞLATILMASI İÇİN DE ÇABA SARF EDİYOR
Başkan Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında İstanbul'da bir görüşme yapılmasına yönelik teklifini değerlendiren Peskov, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rus ile Ukraynalı heyetler arasındaki müzakereler için çok iyi koşulların düzenlenmesinde oldukça büyük bir rol oynadığını biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir barış sürecinin başlatılması için de çaba sarf ediyor." diye konuştu.
Peskov, Türkiye'nin böyle bir sürecin başlatılması için siyasi irade de gösterdiğini vurgulayarak, "Ancak Ukrayna heyeti adeta radardan kayboldu. Şu anda herhangi bir müzakere süreci yürütülmüyor." şeklinde konuştu.
Türkiye ile Rusya arasında artması beklenen ulusal para birimleriyle ticarete de değinen Peskov, bu adımın dolar dahil herhangi başka bir şeye zarar vermek amacıyla yapılmadığını söyledi.