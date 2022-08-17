Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin davetiyle Lviv'e ziyaret gerçekleştirecek

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin davetine icabetle, yarın Lviv'e günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın, Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek. Ziyaret sırasında ayrıca, Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. Sözkonusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.