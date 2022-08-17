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    Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin davetiyle Lviv'e ziyaret gerçekleştirecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy davetiyle Lviv'e günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik adımlar atılacak.

    Erdoğan yarın Ukrayna’ya gidiyor

    Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin davetine icabetle, yarın Lviv'e günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın, Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek. Ziyaret sırasında ayrıca, Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. Sözkonusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.



    ERDOĞAN'A MALEZYA DEVLET NİŞANI
    Başkan Erdoğan, Ankara'da bir araya geldiği Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a Devlet Nişanı tevcih etti. Abdullah Şah da, Erdoğan'a Malezya En Yüksek Ulusal Taç Nişanı takdim etti.

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