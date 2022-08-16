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    • 16.08.2022 20:51
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    Son dakika: Ukrayna'da 3'lü zirve! Başkan Erdoğan, Guterres ve Zelenskiy ile 18 Ağustos'ta bir araya gelecek

    Birleşmiş Milletler, Başkan Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres'in 18 Ağustos'ta bir araya geleceğini duyurdu. BM Genel Sekreteri daha sonra İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edecek.

    Ukrayna’da 3’lü zirve! Gözler o tarihte...

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 6 aylık bir zaman dilimi geride kaldı.

    Karadeniz'de barışın ve huzurun tesisi için yoğun bir çaba sarf eden Türkiye, söz konusu krizin başından beri barışçıl bir politika izledi ve tarafları İstanbul'da masaya oturtarak tarihi bir diplomasi başarısına imza attı.



    Son olarak Dolmabahçe'de tahıl koridoru için mutabakata varıldı.



    18 AĞUSTOS'TA 3'LÜ ZİRVE
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin davetine icabetle, 18 Ağustos'ta Lviv'e günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.



        Ziyaret sırasında ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

        Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

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        Haberler Güncel Son dakika: Ukrayna'da 3'lü zirve! Başkan Erdoğan, Guterres ve Zelenskiy ile 18 Ağustos'ta bir araya gelecek
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