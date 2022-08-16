Son dakika: Ukrayna'da 3'lü zirve! Başkan Erdoğan, Guterres ve Zelenskiy ile 18 Ağustos'ta bir araya gelecek

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 6 aylık bir zaman dilimi geride kaldı.
Karadeniz'de barışın ve huzurun tesisi için yoğun bir çaba sarf eden Türkiye, söz konusu krizin başından beri barışçıl bir politika izledi ve tarafları İstanbul'da masaya oturtarak tarihi bir diplomasi başarısına imza attı.
Son olarak Dolmabahçe'de tahıl koridoru için mutabakata varıldı.
18 AĞUSTOS'TA 3'LÜ ZİRVE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin davetine icabetle, 18 Ağustos'ta Lviv'e günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.