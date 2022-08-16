Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.08.2022 01:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2022 01:44
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 8-14 Ağustos 2022 haftalık koronavirüs verilerini açıkladı

    Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 8-14 Ağustos'ta 143 bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 342 kişi hayatını kaybetti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Haftalık koronavirüs verileri açıklandı!

    Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

    Buna göre, 8-14 Ağustos'ta 143 bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 342 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 259 bin 102 oldu. Kovid-19 vaka sayısı 1-7 Ağustos haftasında 232 bin 253 olarak açıklanmıştı.

    Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 671 bin 848'e yükselirken, 100 bin 400 kişi hayatını kaybetti.

    Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 661 bin 619 doza ulaştı.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.



        En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye - Suriye arasında yeni dönemin ayak sesleri
        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 8-14 Ağustos 2022 haftalık koronavirüs verilerini açıkladı
            SON DAKİKA