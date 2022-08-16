Son dakika: Sağlık Bakanlığı 8-14 Ağustos 2022 haftalık koronavirüs verilerini açıkladı

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 671 bin 848'e yükselirken, 100 bin 400 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 661 bin 619 doza ulaştı.