Son dakika: Tendürek terör örgütü PKK'dan temizlendi

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Eren' operasyonlarıyla hainlere büyük bir darbe vuruldu. Operasyonlar kapsamında Tendürek terör örgütü PKK'dan temizlendi.

"TENDÜREK TERTEMİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gelişmeyi, "Tendürek tertemiz." ifadeleriyle duyurdu.

Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

SON 2 TERÖRİST ETKİSİZ!

"Tendürek tertemiz! Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada"