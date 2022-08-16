CHP'den fonlanan Halk TV'nin sahibi Cafer mahiroğlu'nun Sarıyer'de kaçak inşaat yaptığı ortaya çıktı! Bu ilk değil...

"HALK TV, TELE 1 VE KRT CHP İLE İYİ PARTİ'DEN DÜZENLİ MAAŞ ALIYOR"

İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

MAHİROĞLU'NUN İLK KAÇAK İŞİ DEĞİL

Geçtiğimiz yıl CHP Parti Meclisi Üyeleri ve milletvekilleri Asos'ta 'sit alanı' olarak kabul edilen, kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiş ve İnşaat mühürlemesine rağmen mühür kırılarak yapımının tamamladıkları kaçak işletmenin açılışına katıldı.