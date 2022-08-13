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    • 13.08.2022 12:08
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    Teröre Eren darbesi: 2'si yeşil kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi! "Biraz orantısız güç kullandık"

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da 'Eren Abluka-10 Operasyonu' kapsamında, 2'si yeşil kategoriden olmak üzere 3 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "JÖH-PÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, SİHA-JİHA-PİHA F-16 Biraz orantısız güç kullandık." dedi.

    takvim.com.tr
    Teröre Eren darbesi! Biraz orantısız güç kullandık

    İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da 'Eren Abluka-10 Operasyonu' kapsamında, 2'si yeşil kategoriden olmak üzere 3 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren Abluka-10 Operasyonu' kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van il jandarma komutanlıklarınca önceki gün Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında ortak operasyon gerçekleştirildi.

    3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


    Hava Kuvvetleri desteğiyle jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımı ile düzenlenen operasyonda; 2'si yeşil kategoriden olmak üzere 3 PKK'lı terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

        BAKAN SOYLU DUYURDU
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka 10 Operasyonu'nda; 1'i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, teröristlerden ikisinin yeşil kategoride olduğunu bildirdi.

        Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "JÖH-PÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, SİHA-JİHA-PİHA F-16 Biraz orantısız güç kullandık. Eren Abluka 10 Operasyonu'nda; 1'i SARI TORBA, 2 TERÖRİST DE ELDE olmak üzere 3 terörist etkisiz. Teröristlerden 2'si YEŞİL KATEGORİ SON ÇAĞRIMIZ, TESLİM OLUN" ifadelerini kullandı.

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