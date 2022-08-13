Teröre Eren darbesi: 2'si yeşil kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi! "Biraz orantısız güç kullandık"

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da 'Eren Abluka-10 Operasyonu' kapsamında, 2'si yeşil kategoriden olmak üzere 3 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren Abluka-10 Operasyonu' kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van il jandarma komutanlıklarınca önceki gün Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında ortak operasyon gerçekleştirildi.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Hava Kuvvetleri desteğiyle jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımı ile düzenlenen operasyonda; 2'si yeşil kategoriden olmak üzere 3 PKK'lı terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.