Teröre Eren darbesi: 2'si yeşil kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi! "Biraz orantısız güç kullandık"

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka 10 Operasyonu'nda; 1'i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, teröristlerden ikisinin yeşil kategoride olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "JÖH-PÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, SİHA-JİHA-PİHA F-16 Biraz orantısız güç kullandık. Eren Abluka 10 Operasyonu'nda; 1'i SARI TORBA, 2 TERÖRİST DE ELDE olmak üzere 3 terörist etkisiz. Teröristlerden 2'si YEŞİL KATEGORİ SON ÇAĞRIMIZ, TESLİM OLUN" ifadelerini kullandı.