Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.08.2022 08:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2022 08:48
    ABONE OL

    Köhnemiş 28 Şubat zihniyeti hortladı: Üstün Dökmen'e çirkin destek

    28 Şubat zihniyetini açığa vuran Prof. Dr. Üstün Dökmen “Başörtülüden psikolog olmaz” diyerek mütedeyyin kesimi hedef aldı. Meslektaşlarının da tepkisini çeken Dökmen'e çirkin bir destek geldi. AK Partilileri hedef alan paylaşımlarıyla tanınan Avukat Sibel Sevinç de "Kamu binalarında, kamu görevinde tesettür olamaz. Özel hayatı beni ilgilendirmez" ifadelerini kullandı. Toplumun sinir uçlarıyla oynamaya kalkan söylemler her kesimden duyarlı insanın eleştirisiyle adeta yok sayıldı.

    28 Şubat zihniyetine rezil sözlerle destek

    Psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen'in, Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Şunun için; psikolojide karşıdaki kişiye karşı nötr davranış içinde olması lazım, empati kurabilmesi gerekiyor" sözlerine tepki dinmiyor.

    MESELE KENDİ DÜNYA GÖRÜŞÜNÜ DAYATMAMAKTIR
    28 Şubat sürecinin yasakçı zihniyetini andıran, sözlerine başta meslektaşları olmak üzere toplumun her kesiminde sert tepkiler geldi.

    Dökmen'in sözlerini değerlendiren Prof. Dr. Psikiyatrist Kemal Sayar, "Dünya görüşü olmayan ne bir terapist vardır ne de danışan. Mesele kendi dünya görüşünü dayatmamaktır" diyerek Dökmen'in açıklamalarına tepki gösterdi.

    GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'SİNDE YERİ YOK

    Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Dökmen'in psikolog unvanı ile insanları dış görünüşüne göre kategorize ettiğini belirterek, "Hem kategorize ediyor hem de empati ve mesleki etikten bahsetmesi trajikomik. Görüşlerine karşı çıkanları akılsızlıkla suçlaması ise etik bir sorun. Bu ayrımcı zihniyetin günümüz Türkiye'sinde yeri yok, olamaz" ifadelerine yer verildi.

        28 ŞUBAT ZİHNİYETİ HÂLÂ DİRİDİR
        28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas da yaptığı açıklamada, "28 Şubat zihniyeti hâlâ diridir, fırsat kollamaktadır. Ancak çürümüş, iflas etmiş beyinlerin söylemi bizim ve milletimiz için yok hükmündedir. Biz inananlar ısırıldığımız yerden bir daha asla ısırılmayacağız" ifadelerine yer verdi.

        ÜSTÜN DÖKMEN'İN KADIN VERSİYONU: HÂKİM VE SAVCI DA OLMAMALI
        Dökmen'in skandal çıkışı sonrası benzer bir açıklama daha dikkat çekti. AK Partilileri hedef alan açıklamalarıyla bilinen avukat Sibel Sevinç de, başörtülü hakim ve savcıları hedef alan paylaşımlarda bulundu.

        Sevinç, "Tesettürlü hâkim, savcı ve avukat da olmamalı. Kamu binalarında, kamu görevinde tesettür olamaz. Özel hayatı beni ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

            HAİN DARBE GİRİŞİMİNE DESTEK VERDİ
            Sevinç, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından "Mehmetçik ne yaparsa güzel yapar" ve "Sokakta işimiz yok" yazmıştı.

            Avukat Sevinç hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik' suçlarından dava açılmış, 13 yıla kadar hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İkinci el araç satışlarında 6 ay - 6 bin km dönemi
            Haberler Güncel Köhnemiş 28 Şubat zihniyeti hortladı: Üstün Dökmen'e çirkin destek
                SON DAKİKA