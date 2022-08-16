Köhnemiş 28 Şubat zihniyeti hortladı: Üstün Dökmen'e çirkin destek

Psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen'in, Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Şunun için; psikolojide karşıdaki kişiye karşı nötr davranış içinde olması lazım, empati kurabilmesi gerekiyor" sözlerine tepki dinmiyor.
MESELE KENDİ DÜNYA GÖRÜŞÜNÜ DAYATMAMAKTIR
28 Şubat sürecinin yasakçı zihniyetini andıran, sözlerine başta meslektaşları olmak üzere toplumun her kesiminde sert tepkiler geldi.
Dökmen'in sözlerini değerlendiren Prof. Dr. Psikiyatrist Kemal Sayar, "Dünya görüşü olmayan ne bir terapist vardır ne de danışan. Mesele kendi dünya görüşünü dayatmamaktır" diyerek Dökmen'in açıklamalarına tepki gösterdi.
GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'SİNDE YERİ YOK
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Dökmen'in psikolog unvanı ile insanları dış görünüşüne göre kategorize ettiğini belirterek, "Hem kategorize ediyor hem de empati ve mesleki etikten bahsetmesi trajikomik. Görüşlerine karşı çıkanları akılsızlıkla suçlaması ise etik bir sorun. Bu ayrımcı zihniyetin günümüz Türkiye'sinde yeri yok, olamaz" ifadelerine yer verildi.