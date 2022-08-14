Prof. Dr. Üstün Dökmen'in başörtülü rehber öğretmenleri, psikologlar ve psikiyatristlerle ilgili nefret dolu sözleri büyük tepki çekti. Armağan Çağlayan'ın sunduğu programa katılan Dökmen, başörtülü şekilde psikologluk görevini yapanların "meslek etiğine aykırı" davrandığını iddia etti.

Daha önce de aynı tarzda yaptığı açıklamalarıyla tepki çeken Dökmen, katıldığı programda şu ifadeleri kullandı;

ÜSTÜN DÖKMEN: BAŞÖRTÜLÜ PSİKOLOG MESLEK ETİĞİNE AYKIRIDIR

"Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır"