Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “başörtülü psikolog olmaz” ifadelerine ünlülerden tepki yağıyor: "Siz kindarlıkta master yapmış profesörsünüz"

Prof. Dr. Üstün Dökmen'in "başörtülü psikolog olmaz" ifadelerine ünlülerden tepki yağıyor. Yakın geçmişte başörtülü öğretmenlerle ilgili skandal ifadeler kullanan TV şovmeni Üstün Dökmen, bu kez de başörtülü psikolog ve psikiyatristleri hedef aldı. Dökmen başörtüsü ile bu işi yapanların danışanlarıyla empati kuramayacağını iddia ederek birbirinden çirkin açıklamalarda bulundu.