Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “başörtülü psikolog olmaz” ifadelerine ünlülerden tepki yağıyor: "Siz kindarlıkta master yapmış profesörsünüz"
Prof. Dr. Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog olmaz" ifadelerine ünlülerden tepki yağıyor. Psikoloji üzerine kitaplar kaleme alan, bir üniversitede akademisyenlik yapan Prof. Dr. Üstün Dökmen'in ayrıştırıcı ifadelerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Prof. Dr. Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog olmaz" ifadelerine sanat dünyasından da tepkiler peş peşe geldi. Hülya Koçyiğit, Aydilge, Alişan, Gökçe Kırgız ve Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, Üstün Dökmen'in ayrımcı açıklamalarını kınadı. İşte Üstün Dökmen'in skandal sözleri ve ünlülerden gelen tepkiler...
Prof. Dr. Üstün Dökmen'in "başörtülü psikolog olmaz" ifadelerine ünlülerden tepki yağıyor. Yakın geçmişte başörtülü öğretmenlerle ilgili skandal ifadeler kullanan TV şovmeni Üstün Dökmen, bu kez de başörtülü psikolog ve psikiyatristleri hedef aldı. Dökmen başörtüsü ile bu işi yapanların danışanlarıyla empati kuramayacağını iddia ederek birbirinden çirkin açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog olmaz" sözlerine sanat dünyasından da tepki yağdı. Hülya Koçyiğit, Aydilge, Gökçe Kırgız, Alişan ve Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, Dökmen'in ayrımcı dilini kınadı.
Psikoloji üzerine kitaplar yazan, bir üniversitede akademisyenlik yapan Prof. Dr. Üstün Dökmen'in ayrıştırıcı açıklamalarına tepkiler dinmiyor. Hülya Koçyiğit, "Bir kadın psikolog için önemli olan başörtüsü değil, donanımı ve liyakatidir" dedi.
'KİNDARLIK MASTER'I YAPMIŞ'
Gökçe Kırgız ise "Hâlâ bu zavallı, dışlayıcı nefret söyleminin sürüyor olması utanç verici. Bence siz kindarlıkta master yapmış bir profesörsünüz" dedi.