Militan avukat Sibel Sevinç Deveci'ye büyük şok!

15 Temmuz darbe girişimi gecesi sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından "Mehmetçik ne yaparsa güzel yapar" ve "Sokakta işimiz yok" paylaşımlarında bulunan avukat Sibel Sevinç Deveci, FETÖ propagandasını suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Avukat Deveci hakkında, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik' suçlarından dava açıldı.







BYLOCK KULLANICISI KİŞİLERLE İRTİBATLI

Avukat Sibel Sevinç Deveci hakkında, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY organizesinde gerçekleştirilen darbe girişiminin en kanlı ve şiddetli şekilde devam ettiği saat: 23:29 sıralarında twitter hesabından "Mehmetçik ne yaparsa güzel yapar" şeklindeki paylaşımı nedeniyle İstanbul Terör ve Örgütlü suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında avukat Deveci'nin FETÖ mensubu ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı birçok şahısla tespit telefon irtibatları tespit edildi. Darbe girişimi gecesi attığı darbeyi övücü ve meşru gösteren paylaşımıyla terör örgütü propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Deveci, tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.



DEVLETİN ÇAĞRILARINA UYMAMAYA TAHRİK ETTİ

Sevk yazısında, Deveci'nin terör örgütünün cebir ve şiddet kullanarak mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırma eylemlerini övdüğü, darbe girişimini gerçekleştiren unsurları "Mehmetçik" olarak dile getirmek suretiyle meşru ve haklı göstermeye çalıştığı, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla Mehmetçiği karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar!!!", Herkesi sokağa çağırıyorlar. Sakın çıkmayın.!" şeklindeki paylaşımlarıyla darbeci güçlere karşı direnilmemesi ve hatta sokağa çıkmayarak meşru gördüğü darbe girişimine destek olunması yönünde alenen tahrikte bulunduğuna dikkat çekildi. FETÖ propagandasını suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.





YARGILANACAK

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından avukat Sibel Sevinç Deveci tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Avukat Deveci hakkında, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik' suçlarından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, avukatın kullandığı telefonunda yapılan teknik analiz ve inceleme sonucunda 2015 ve 2016 yılları içerisinde "Rota Haber, Aktif Haber, Onyediyirmibes, Özgür düşünce, Zaman, Türkçe olimpiyatları" isimli FETÖ'ye ait internet sitelerine yoğun şekilde erişim sağladığı kaydedildi. Yine telefonda özel cari hesabının bulunduğu Asya Katılım Bankasının mobil uygulaması olan Asya Cep uygulamasının telefonunda yüklü olduğuna dair dijital kalıntıların bulunduğu belirlendi. Devecinin, OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile meslekten ihraç edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli asker, Emniyet Genel Müdürü, Adalet bakanlığı personeli, katip, Emniyet Genel Müdürlüğü görevli polis ve memurlarla darbe sonrası yoğun görüşmelerinin olduğu ifade edildi. Söz konusu görüşme sahiplerinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulundukları da belirtilen iddianamede, Deveci'nin 13 yıla kadar hapsi talep edildi. Dava, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.







DARBE GİRİŞİMİ GECESİ FETÖ'YÜ MASUM GÖSTERDİĞİ O MESAJLAR…

FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan avukat Sibel Sevinç Deveci'nin, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımlar şöyle:

15 Temmuz 2016 saat 23.29: "Mehmetçik ne yaparsa güzel yapar."

16 Temmuz 2016 saat 00.25: "Sokakta işimiz yok."

16 Temmuz 2016: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla Mehmetçiği karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar!!!"

16 Temmuz 2016: "Cumhurbaşkanı'ndan İçişleri Bakanı'na, AKP İl Başkanı'na kadar herkesi sokağa çağırıyorlar. Sakın çıkmayın.!"

Deveci 5 Mayıs 2018 tarihli paylaşımında ise AK Partili vatandaşları tehdit etmiş ve "Bir hukukçu olarak biliyorum ki; 'Birgün gelecek AKP'li olmadıklarını ispatlamaya çalışacaklar.' Gelecek çok yakın. Unutmayın" ifadesini kullanmıştı.



