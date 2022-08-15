Başörtülüleri hedef alan Psikolog Üstün Dökmen'in 3 yıl önceki sözleri ortaya çıktı: İnşallah maşallah demeyin

BAŞÖRTÜSÜNÜ MESLEK ETİĞİNE AYKIRI BULDU

Üstün Dökmen'in skandal açıklamaları şu şekilde oldu:

"Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır."