Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Suriye' açıklaması: Kalıcı çözüm siyasi çözümdür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Kalıcı çözüm siyasi çözümdür." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Rejim siyasi çözüme inanmıyor, askeri çözüme inanıyor. Kalıcı bir çözüm siyasi çözümdür"

Savaşın bitesi için her zaman çaba gösterdik. Bunları ilk defa söylemiyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Suriye'nin kalıcı çözümü siyasi çözümdür.

"BAYRAĞIMIZA EL UZATANIN ELİNİ KIRARIZ"

Bayrağımıza el uzatanların elini kırarız. Gerekli tutuklamalar da yapılıyor. Bu teröristlerin DAEŞ kalıntılarının tamamen bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor. Bu güvenliğin tesis edilmesi için Suriye'nin istikrarı önemli."

ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMIŞTI: AKSİ TAKDİRDE BARIŞ OLMAZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Suriye Dışişleri Bakanı Mikdat ile ayak üstü görüştüğünü duyurmuş, Şam ve muhalefetin barışması gerektiğini vurgulayarak "Muhalefet ile Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz"

ifadelerini kullanmıştı.