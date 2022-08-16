Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Suriye' açıklaması: Kalıcı çözüm siyasi çözümdür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "Kalıcı çözüm siyasi çözümdür." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu şunları söyledi:
"Rejim siyasi çözüme inanmıyor, askeri çözüme inanıyor. Kalıcı bir çözüm siyasi çözümdür"
Savaşın bitesi için her zaman çaba gösterdik. Bunları ilk defa söylemiyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Suriye'nin kalıcı çözümü siyasi çözümdür.
"BAYRAĞIMIZA EL UZATANIN ELİNİ KIRARIZ"
Bayrağımıza el uzatanların elini kırarız. Gerekli tutuklamalar da yapılıyor. Bu teröristlerin DAEŞ kalıntılarının tamamen bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor. Bu güvenliğin tesis edilmesi için Suriye'nin istikrarı önemli."
ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMIŞTI: AKSİ TAKDİRDE BARIŞ OLMAZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Suriye Dışişleri Bakanı Mikdat ile ayak üstü görüştüğünü duyurmuş, Şam ve muhalefetin barışması gerektiğini vurgulayarak "Muhalefet ile Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz"
ifadelerini kullanmıştı.
BAHÇELİ'DEN DESTEK: KALICI ÇÖZÜM ARAYIŞINDA GÜÇLÜ BİR NEFES
Çavuşoğlu'nun bu açıklaması tüm dikkatleri üzerine toplarken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de destek geldi.
Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Muhalefet ile Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz" ifadelerine, "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir" diye destek verdi.
"ŞAM İLE İLİŞKİLER DİREKT HALE GELEBİLİR"
Tüm bu gelişmelerin ışığında AK Parti'den çok çarpıcı bir açıklama da dün gelmişti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi de yükselebilir" ifadelerini kullandı.
Yazıcı ayrıca açıklamasında iki ülke arasındaki çekişmeleri çözebilecek en önemli adımın diyalog olduğunun altını çizdi.