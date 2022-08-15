AK Parti'den 'Suriye' açıklaması: Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi de yükselebilir

Suriye ile ikili ilişkilerde yeni dönemin ayak sesleri geliyor.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Suriye Dışişleri Bakanı Mikdat ile ayak üstü görüştüğünü duyurmuş, Şam ve muhalefetin barışması gerektiğini vurgulayarak "Muhalefet ile Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz"

ifadelerini kullanmıştı.



BAHÇELİ'DEN DESTEK: KALICI ÇÖZÜM ARAYIŞINDA GÜÇLÜ BİR NEFES

Çavuşoğlu'nun bu açıklaması tüm dikkatleri üzerine toplarken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de destek geldi.



Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Muhalefet ile Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz" ifadelerine, "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir" diye destek verdi.



"ŞAM İLE İLİŞKİLER DİREKT HALE GELEBİLİR"

Tüm bu gelişmelerin ışığında AK Parti'den çok çarpıcı bir açıklama geldi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi de yükselebilir" ifadelerini kullandı.



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