Kaçak göçle mücadele! Rakamlar açıklandı: 69 bin 692 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Son dakika haberleri... Göç İdaresi Başkanlığı: Yılbaşından bugüne kadar 69 bin 692 kaçak göçmen sınır dışı edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2022 yılında ülkeden sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %142 artış göstererek 69.692 olarak kayıtlara geçmiştir. Sınır dışı edilenlerin 41.492'sini Afganistan uyruklu yabancılar, 7.772'sini Pakistan uyruklu yabancılar ve 20.428'ini diğer uyruklardan yabancılar oluşturmuştur.

2022'DE 192.449 KAÇAK GÖÇMENİN ÜLKEMİZE GİRİŞİ ENGELLENDİ

Göç İdaresi Başkanlığımız ve Güvenlik güçleri personelince 7/24 esasına göre kaçak göçle mücadele aralıksız sürdürülmektedir. Ülkemizin sınır güvenliği en üst seviyede tutularak kaçak göçmenlerin ülkemize girişi engellenmektedir. Bu kapsamda; 2021 yılında Doğu ve Güney illerimizde olmak üzere toplam 451.096 kaçak göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 2022 yılında ülkemize girişi engellenen kaçak göçmen sayısı ise 192.449 olarak gerçekleşmiştir.

2022 YILINDA 146.252 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kaçak göçle mücadele kapsamında kolluk birimlerimizce kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan yol kontrolleri de arttırılmıştır. Yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda; yılbaşından bu yana yakalanan kaçak göçmen sayısı 146.252 olarak kayıtlara geçmiştir.

2022'DE 69.692, 6 YILDA 395.201 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Yasa dışı yollardan ülkemize giriş yapanların sınır dışı işlemleri de sürerken, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirilmektedir. Tüm uyruklarla birlikte bu yıl içerisinde 69.692 kaçak göçmen sınır dışı edilmiştir. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısında %142 artış olmuştur.

Geçen yılın aynı dönemi göre sınır dışı sayısı Afganistan uyruklu yabancılarda %133, Pakistan uyruklu yabancılarda %96 ve diğer uyruklu yabancılarda %196 artmıştır.

2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 395.201'e ulaşmıştır.

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN'A 173 CHARTER SEFERİ DÜZENLENDİ

2022 yılında Afganistan'a düzenlenen 171 adet charter (özel uçak) seferi ile 31.459 ve tarifeli uçuşlarla 10.033 olmak üzere toplam 41.492 Afganistan vatandaşının da ülkesine dönüşü sağlanmıştır.

Pakistan'a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 7.772 kaçak göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderilmiştir.

20 Bin 540 Kapasiteli Geri Gönderme Merkezleri ile Avrupa'yı Geride Bıraktık

Geri gönderme merkezlerimizin sayısı 30'a, kapasitesi ise 20.540'a yükseltilmiştir. Böylece ülkemiz, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bırakmıştır. Hâlihazırda geri gönderme merkezlerimizde 91 farklı uyruktan 17.054 yabancı (5.239'u Afganistan, 4.942'si Pakistan ve 6.873 diğer uyruk) idari gözetim altında olup sınır dışı işlemleri devam etmektedir.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ YAPAN SURİYELİ SAYISI 517.289'A ULAŞTI

Gönüllü geri dönüş sayısında da artış devam etmektedir. Bugüne kadar ülkemizden 517.289 Suriyeli gönüllü geri dönüş kapsamında ülkesine dönmüştür.

709.936 YABANCI AVRUPA'YA GEÇTİ

2016 yılından bugüne kadar Avrupa'ya geçen yabancı sayısı 709.936 olarak kayıtlara geçmiştir.