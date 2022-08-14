Cerablus’ta şanlı Türk bayrağını indirmeye çalışan provokatörlere eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriyeli muhalifler ile Suriye yönetimi arasında uzlaşma olması gerektiğine ilişkin açıklamasının yanlış lanse edilmesi, Suriye'nin Cerablus ilçesinde protesto gösterilerine neden oldu.
Esad rejimi ile görüşülmesine karşı çıkan Suriyelilerin Cerablus'ta çıkardığı olaylar esnasında Türk bayrağı indirilmeye çalışıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Provokatörlerin halkı kışkırtmak için Türk bayrağını indirmeye çalışması tepki çekerken, Gaziantep Cerablus Jandarma Danışman Komutanlığı ile Cerablus Askeri Şurta olayla ilgili soruşturma başlattı.
KANSIZ PROVOKATÖRLER PAKETLENDİ
Soruşturma çerçevesinde bayrağı indirmeye çalışan provokatörlerin A.K., A.M., A.E.A., A.E.S., F.E.M ve M.E.C. olduğu belirlendi.
Şahıslar, ekiplerin eş zamanlı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.
AZEZ'DEKİ KALLEŞ DE YAKALANDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı bölgesinde tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan şahsın yakalandığını duyurmuştu.
ORTAK OPERASYON
Soylu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı."