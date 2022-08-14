Cerablus’ta şanlı Türk bayrağını indirmeye çalışan provokatörlere eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Suriye Geçici Hükümetinin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Türk bayrağı, toprağımız üzerinde kanı dökülen Türk halkı ve ordusu için bir kutsal semboldür. Bu nedenle devrimin değerlerini temsil etmeyen bazı önyargılı ve cahil insanların saldırdığı bu kutsal sembole ve mahremiyete saygı göstermeliyiz. Bazı kesimler, Suriye ve Türk halkları arasındaki kardeşlik ve kan bağını düşmanların çıkarları uğruna istikrarsızlaştırmayı hedeflemektedir."

"TÜRK BAYRAĞI MUKADDESTİR. BAYRAĞIMIZA EL UZATAN KİŞİLER CEZALANDIRILACAKTIR"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve yerel SMO komutanları da provokasyona karşı kınama mesajları yayımladı.

Suriyeli siyasi muhaliflerin çatı örgütü SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, "Protestolar esnasında meydana gelen bazı ihlalleri ve teröre karşı mücadelede kanları kanlarımıza karışmış, yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi koruyan kardeş bir ülkenin bayrağının yakılmasını kesinlikle tasvip etmediğimizi ve bu tasarrufları reddettiğimizi ifade etmek istiyoruz." denildi.

SMO 2. Kolordu Hamza Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk bayrağı mukaddestir. Ona el uzatan kişiler cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı.