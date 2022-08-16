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    • 16.08.2022 12:47
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    • 16.08.2022 12:47
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    KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs Rum kesimine PKK tepkisi: Bir an önce vazgeçin!

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, terör örgütü mensuplarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Trodos'ta PKK propagandası yapmasına tepki göstererek, "GKRY'yi bu vesileyle bölgesel tansiyonu yükseltmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyen, terörizmi gizli bir 'savaş aracı' olarak konumlandıran bu yaklaşımından bir an önce vazgeçmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tatar’dan GKRY’ye terör tepkisi: Vazgeçin!

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, ana vatan Türkiye'nin iç güvenlik konusunda, yıllardır hain terör örgütlerine yönelik yürüttüğü kahramanca mücadelenin her geçen gün çok daha büyük başarılarla sonuçlanacağına olan inancını yineledi.

    Güney Kıbrıs'ta PKK/YPG propagandası!

    PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye GKRY tarafından ocak ayında temsilcilik açma izni verilmesiyle GKRY-PKK ilişkilerinin tekrar gündeme geldiğine, bunun ülke ve bölge güvenliğiyle ilgili barındırdığı risklere işaret eden Tatar, şunları kaydetti:

    "Her geçen gün Güney Kıbrıs'ta artarak devam eden bölücü terör örgütü faaliyetlerinin en son örneği, dün yaşanmış. GKRY'deki bölücü terör örgütü yanlılarının örgütlü olduğu GKRY Kürt Halk Meclisi üyesi 50 kişilik bir grubun, PKK'nın gerçekleştirdiği ilk eylemi sembolize eden ve her yıl kutlanan '15 Ağustos sözde Diriliş Bayramı'nı kutlamak amacıyla Trodos'daki piknik alanında bir etkinlik düzenlediği öğrenilmiştir.

    Piknik alanında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve Mahsum Korkmaz'ın resimleriyle PKK, HPG, YPG ve YPJ bayrakları açılmıştır. GKRY'yi bu vesileyle bölgesel tansiyonu yükseltmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyen, terörizmi gizli bir 'savaş aracı' olarak konumlandıran bu yaklaşımından bir an önce vazgeçmeye davet ediyorum."

        "EBEDİYETE İNTİKAL EDEN ŞEHİDİMİZE RAHMET DİLİYORUM"
        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, TSK'ya ait bir üs bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu belirten Tatar, şehit Çakır'ın acı haberinin, Lefke ve Osmaniye'de bulunan ailesine, askeri erkan ve diğer yetkililerce verildiğini aktardı.

        Tatar, "Ebediyete intikal eden şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.


        GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİNDE SKANDAL! TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN PROPAGANDASINI YAPTILAR
        PKK'nın gerçekleştirdiği ilk terör saldırısının tarihi olan "15 Ağustos" nedeniyle dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Trodos'ta bir piknik alanında PKK destekçisi 50 kişilik grup bir araya gelerek terör elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıp terör paçavraları sallamıştı.

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        Haberler Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs Rum kesimine PKK tepkisi: Bir an önce vazgeçin!
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