KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs Rum kesimine PKK tepkisi: Bir an önce vazgeçin!

"EBEDİYETE İNTİKAL EDEN ŞEHİDİMİZE RAHMET DİLİYORUM"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, TSK'ya ait bir üs bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu belirten Tatar, şehit Çakır'ın acı haberinin, Lefke ve Osmaniye'de bulunan ailesine, askeri erkan ve diğer yetkililerce verildiğini aktardı.

Tatar, "Ebediyete intikal eden şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.