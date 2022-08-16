Başkan Erdoğan AK Parti'nin 21. yıl kutlamasında önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde erdemliler hareketi olarak 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesine çıkan AK Parti, 21. kuruluş yıl dönümünü 'Bir olduk, 21 olduk' teması ile partililerin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Erdoğan, "Çok çalışacağız 2023 gençliğin patlama yılı olacak. Kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Kutlu mücadeleyi seçimi kazanarak taçlandıracağız. Ülkemize, eski Türkiye'nin tuzaklarıyla irtifa kaybettirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Son günlerde ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin milletimizin birliğini beraberliğini zedelemesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Kurulan masaya payanda olanlara sadece acıyoruz" dedi.







KONUT MÜJDESİ

Erdoğan, "Toplu Konut İdaresi'nden milletimiz konut almaya hazırsa, süratle bu konutları yaparak, milletimizin satın almasına sunacağız" ifadelerini kullandı.

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