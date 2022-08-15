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    • 15.08.2022 23:04
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    • 15.08.2022 23:04
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    MHP lideri Devlet Bahçeli'den AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılında anlamı jest: 2023 çiçek 21 güllü çelenk

    MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılında anlamı bir jest yaptı. Kuruluş yıl dönümünün etkinliğine 2023 çiçek ile işlemesi yapılmış, 21 turuncu gülle bezenmiş çelenk yollaması dikkat çekti.

    Devlet Bahçeli’den AK Parti’ye anlamlı jest

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümünü yaptırdığı özel çiçekle kutladı...



    MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin jesti şöyle anlatıldı: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıldönümü münasebetiyle ATO Congresium'da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı göndermiştir. Gönderilen aranjmanda 21 adet turuncu güllerle bezenmiş, kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle tanzimleri yapılarak, sepetin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirilmiştir."



    BAŞKAN ERDOĞAN SELAM GÖNDERMİŞTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da programdaki konuşmasında, "Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz Sayın Devlet Bahçeli, misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" demişti.

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    Mücadelenin ikinci yarısı başladı!
    Haberler Güncel MHP lideri Devlet Bahçeli'den AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılında anlamı jest: 2023 çiçek 21 güllü çelenk
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