Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti 21'inci Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un hazır durumda olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Yerli otomobilimizin üretim süreci devam ediyor. TOGG hazır. 29 Ekim'de resmi açılışını, ilk seri üretim aracının banttan inme törenini yapacağız. Otobilimizi yollarda görmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Her ülkenin kendi şartlarına, imkanlarına, ihtiyaçlarına, hedeflerine göre ekonomi programı geliştirdiğini dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu;
Küresel krizlerin önümüze getirdiği fırsatları göremeyenler, bugünkü Türkiye'ye artık sahiplerinin bile vazgeçtiği 40 yıl, 70 yılın öncesi kabulleriyle bakıyorlar. Uyguladığımız ekonomi programı geçmişin değil geleceğin üzerine kuruludur. Dünyada her ülkeye uyacak tek tip ekonomi modeli yoktur. Her ülke bizim de yakından takip ettiğimiz kendi şartlarına, imkanlarına, ihtiyaçlarına, hedeflerine göre kendi ekonomi programını geliştirir ve hayata geçirir.
"KENDİ KISIR DÜNYALARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ"
Kur garantili milli para ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları sahiplerine yaranmak için programımızı kötülüyor. Cehaletleri sebebiyle bize kör düşmanlık yapıyorlar. Kendi kısır dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz" dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
'İHRACATIMIZI 250 MİLYAR DOLAR SINIRINA ULAŞTIRDIK'
İhracatımızı 26 milyor dolardan aldık, şimdi ise 250 milyar dolar sınırına ulaştırdık. Savunma sanayi bütçesini 75 milyar dolara çıkardık ve dünyanın önde gelen kara, hava, deniz platformu satıcılarından biri haline geldik. 142 yeni organize sanayi, 25 endüstri 87 tekno park kurduk. Uzay yarışında ajansımızı faaliyete geçirdik. Yerli otomobilimizin üretim süreci devam ediyor. TOGG hazır. 29 Ekim'de resmi açılışını, ilk seri üretim aracının banttan inme törenini yapacağız. Otobilimizi yollarda görmeye başlayacağız.
Enerjide 102 bin megavat seviyesine getirdik. Karadeniz'de doğalgaz rezervini keşfettik. 2023 ilk üç ayında doğalgazımızı aktarmış olacağız. Abdülhamid Han'ı geçtiğimiz hafta Akdeniz'deki görev yerine uğurladık.
Turizmde salgın şartlarından geçtiğimiz yıl turist sayımızı 30 milyonun üzerine çıkardık. Bu yıl inşallah yüksek rakamlara ulaşacağız. Ne kadar özetlersek özetleyelim, kazandırdığımız eser ve hizmetler saymakla bitmiyor. Şehirlerimize yaptığımız ziyaretlerde, programlarımızın bir bölümünü eser ve hizmetlere ayırmaya özel gayret gösteriyoruz. Çoğu zaman onları da anlatmakla bitiremiyoruz.