Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar

Her ülkenin kendi şartlarına, imkanlarına, ihtiyaçlarına, hedeflerine göre ekonomi programı geliştirdiğini dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu;



Küresel krizlerin önümüze getirdiği fırsatları göremeyenler, bugünkü Türkiye'ye artık sahiplerinin bile vazgeçtiği 40 yıl, 70 yılın öncesi kabulleriyle bakıyorlar. Uyguladığımız ekonomi programı geçmişin değil geleceğin üzerine kuruludur. Dünyada her ülkeye uyacak tek tip ekonomi modeli yoktur. Her ülke bizim de yakından takip ettiğimiz kendi şartlarına, imkanlarına, ihtiyaçlarına, hedeflerine göre kendi ekonomi programını geliştirir ve hayata geçirir.

"KENDİ KISIR DÜNYALARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ"

Kur garantili milli para ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları sahiplerine yaranmak için programımızı kötülüyor. Cehaletleri sebebiyle bize kör düşmanlık yapıyorlar. Kendi kısır dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz" dedi.