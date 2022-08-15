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    • Güncel
    • 15.08.2022 10:29
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    • 15.08.2022 11:26
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    Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'da yollar göle döndü!

    Son dakika haberine göre, İstanbul Anadolu Yakasında etkili olan yağış sonrası Maltepe’de sokaklar göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle araçlar ve sürücüler sokakta mahsur kaldı. Bursa'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Mudanya ilçesindeki Işıklı Deresi taşarken, araçlar ise sular içinde kaldı. İlçede birçok ev ve iş yerine de su doldu. Eminönü'nde etkili olan yağış sonrası Mısır Çarşısı'nı su bastı Bebek Sahili göle döndü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Uyarılar sonrası İstanbul’da yollar göle döndü!

    Meteorolojinin uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen sağanaka yağış başladı. Haftanın ilk günü işe giden İstanbullular yağış nedeniyle zorlanırken, yollarda oluşan su birikintileri ise sürücüleri olumsuz yönde etkiledi.

    VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
    Kentin en işlek yerlerinden Taksim ve Eminönü'nde etkili olan yağış sonrası bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    İstanbul'da sabah saatlerinde boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmur yağışı etkili oluyor.

    Sarıyer, Beykoz ve Şişli ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler güçlük çekti.




    MISIR ÇARŞISI'NI SU BASTI


    IEminönü'nde etkili olan yağış sonrası Mısır Çarşısı'nı su bastı.

        Esnaf iş yerlerine dolan yağmur sularını kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

        BEBEK SAHİL YOLU GÖLE DÖNDÜ
        Sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası Bebek'te sahil yolu göle döndü.

        MALTEPE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI
        İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü.

        Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

            D-100'DE YAĞMUR TRAFİĞİ
            Maltepe D-100 Karayolu'nda yağışın etkisiyle Trafik yoğunluğu yaşandı.

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre trafik saat 10.00'da yüzde 54 olarak ölçüldü.

            BURSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ
            Bursa'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Mudanya ilçesindeki Işıklı Deresi taşarken, araçlar ise sular içinde kaldı.

                Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Mudanya'da Işıklı Deresi'nin taşması sonucu Bursa- Mudanya yolunu su basarken, araçlar ise sular içinde kaldı.

                EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
                İlçede birçok ev ve iş yerine de su doldu. Mudanya Belediyesi ekipleri, ağaç devrilmesi sonucu kapanan yolların yeniden açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da Mudanya'ya gelerek Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile durum değerlendirmesinde bulundu. Sağanak, Nilüfer ilçesinde de etkili olurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

                Kentte yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirten Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri; metrekareye Mudanya'da 21, Nilüfer'de 28, Gemlik'te ise 15 kilo yağış düştüğünü açıkladı.

                    YALOVA'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI; METREKAREYE 48 KİLO YAĞMUR DÜŞTÜ
                    Marmara Bölgesinde etkili olan sağanak, Yalova'da da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yeri su altında kalırken, kara yolunda oluşan su birikintileri uzun araç kuyruğuna yol açtı. Kentte metrekareye 48 kilogram yağmur düştü.

                    Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oldu. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Fatih Caddesi, İstanbul Caddesi, Orman İşletme ve Çavuşlu kavşaklarında uzun araç kuyrukları oluşurken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Vatandaşlar yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etti. Yalova Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri metrekareye 48 kilo yağmurun düştüğü kentte, yağışın gün boyu devam edeceğini açıkladı.

                    ÇANAKKALE'DE YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
                    Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kuvvetli fırtına ve dolu nedeniyle çok sayıda ağaç kırılırken bir ağacın üzerinde bulunan serçeler yağış nedeniyle öldü.

                    Bayramiç ilçe merkezi ile Yiğitler köyünde sabaha karşı başlayan kuvvetli fırtına ve şiddetli dolu hayatı olumsuz etkiledi.

                    Fırtına nedeniyle bir ağacın üzerine sığınan yaklaşık 100 serçe dolu tanelerinin isabet etmesiyle öldü, bölgedeki çok sayıdaki ağacın dalları kırılırken bazı dereler de taştı.

                    Yiğitler köyünde yaşayan Mustafa Arlı, şiddetli bir hava akımına maruz kaldıklarını söyledi. Arazisinin içindeki palamut ağacına sığınan serçelerin dolu yağışında öldüğünü belirten Arlı, "Hayvan barınağımın yanında bulunan palamut ağacında konaklayan onlarca kuş akşamları burada barınmak için gelirlerdi. Sabah geldiğimde gördüm ki kuşların tamamına yakını dolu tanelerinin isabet etmesi sonucu ölmüş. Köy yakınında bulunan dereler taştı. Ağaçlar fırtınanın şiddetinden kırıldı." dedi.

                    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
                    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya, Isparta, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Çanakkale'nin iç kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                    HAVA SICAKLIĞI
                    Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

                    RÜZGAR
                    Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

                    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
                    Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Çanakkale'nin iç kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

                    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
                    MARMARA
                    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                    EDİRNE °C, 33°C
                    Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    İSTANBUL °C, 27°C
                    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                    KIRKLARELİ °C, 29°C
                    Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    KOCAELİ °C, 30°C
                    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                    EGE
                    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
                    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı

                    DENİZLİ °C, 34°C
                    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

                    İZMİR °C, 30°C
                    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı

                    MANİSA °C, 33°C
                    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı

                    AKDENİZ
                    Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçeleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    ADANA °C, 34°C
                    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ANTALYA °C, 30°C
                    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    HATAY °C, 31°C
                    Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ISPARTA °C, 32°C
                    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        İÇ ANADOLU
                        Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                        ANKARA °C, 31°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                        ÇANKIRI °C, 35°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                        ESKİŞEHİR °C, 27°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                        KONYA °C, 34°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        BATI KARADENİZ
                        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop hariç bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmiyor.

                        BOLU °C, 26°C
                        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                        DÜZCE °C, 29°C
                        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                        KASTAMONU °C, 30°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                        SİNOP °C, 30°C
                        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                        AMASYA °C, 36°C
                        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        ARTVİN °C, 33°C
                        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        ÇORUM °C, 33°C
                        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        SAMSUN °C, 29°C
                        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        DOĞU ANADOLU
                        Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                        ERZURUM °C, 34°C
                        Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

                        KARS °C, 33°C
                        Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

                        MALATYA °C, 37°C
                        Az bulutlu ve açık

                        VAN °C, 30°C
                        Az bulutlu ve açık

                        GÜNEYDOĞU ANADOLU
                        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                        DİYARBAKIR °C, 38°C
                        Az bulutlu ve açık

                        GAZİANTEP °C, 36°C
                        Az bulutlu ve açık

                        SİİRT °C, 38°C
                        Az bulutlu ve açık

                        ŞANLIURFA °C, 36°C
                        Az bulutlu ve açık

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                        Haberler Güncel Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'da yollar göle döndü!
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