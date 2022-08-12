Muharrem İnce'den KRT, TELE1 ve Halk TV için yeni açıklama: Muhalefet belediyelerini haraca bağlamışlar

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem İnce, kendilerine ekranlarında yer vermeyen muhalefet medyasına yönelik, "Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar" dedi.
İnce, Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Muhalefet medyasına yönelik sorduğu soru sonrasında tepkilere değinen İnce, "Bir soru sordum çıldırdılar. Medya cumhuriyet tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir medya düzeni var" dedi.
Muhalefet medyasının CHP ve İYİ Parti'nden maaş aldıkları yönünde sözleri sonrası yapılan açıklamalara da yanıt veren İnce, şöyle konuştu:
"Önce 'iftira atıyorsun' dediler. Sonra dediler ki, 'biz sözleşme' yaptık. Utanmazlığın bu kadarı olur. Maaşın adını sözleşme yapmışlar. Hizmet satın alıyorlarmış. Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar. Bir tanesi, Mudanya'yı açıkladım. Sırayla açıklayacağım bazılarını. Şimdi tekrar soruyorum, hangi belediyeden ayda kaç para alıyorsunuz? Bunu açıklayın. Besleme basınsınız siz. Neymiş bağımsız gazetecilermiş bunlar. Allah Allah siz nasıl bağımsız gazetecisiniz ya? İktidara laf ediyorsunuz, muhalefete niye laf edemiyorsunuz? Sizin iktidar medyasından ne farkınız var?"