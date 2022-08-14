Adım adım 2023 vizyonuna! İşte AK Parti'nin Başkan Erdoğan liderliğinde 21 yılı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler hareketi" ile 14 Ağustos 2001'de kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) engellemelere rağmen reformlar ve başarılarla dolu 21 yılı geride bıraktı.
- 1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'in Asker Duası şiiri nedeniyle 1999'da 10 ay hapse mahkûm edilen ve siyasi yasaklı olan Erdoğan, AK Parti yüzde 34.28'lik oy oranıyla tek başına iktidar olmasına rağmen başbakan olamadı. Siyasi yasağının kalkmasının ardından 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçilen Erdoğan, 15 Mart 2003'te 59'uncu hükümeti kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu.
15 SEÇİM BAŞARISI
- AK Parti 2007'de cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine yönelik referandum ve anayasa değişikliği referandumu dahil girdiği 15 seçimden birinci parti olarak çıktı.
- Ankara'da 2006'da Danıştay binasında Alparslan Arslan'ın gerçekleştirdiği silahlı saldırı kumpası ile AK Parti iktidarını engellemek için adımlar atılmaya başlandı.
- Türk demokrasi tarihine "e-muhtıra" olarak geçen 27 Nisan bildirisi, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi milli iradeyi hedef alan bir girişim olarak akıllarda kaldı.
- Anayasa Mahkemesi'nin, CHP'nin başvurusunu kabul etmesiyle ikinci tur görüşmelerde toplantı yeter sayısı olan 367 bulunamadığı gerekçesiyle cumhurbaşkanı seçilemedi. Yapılan genel seçimin ardından TBMM'de yapılan seçimlerde Abdullah Gül, Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi.
KAPATMA DAVASI
- AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırmak için atılan adımlardan biri de kapatma davası oldu. İddianamede Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi ile partinin kapatılması istendi. Mahkemenin 5 üyesi kapatmaya karşı çıkarken, 6 üye kapatılsın istedi. Nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için talep reddedilmiş oldu.
- Türkiye, 1 Ocak 1961'de Cemal Gürsel döneminde IMF borçlanmaya başladı. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde AK Parti iktidarı, 14 Mayıs 2013'te Türkiye'nin IMF'ye borcunu bitirdi.
- 16 Nisan 2017'de gerçekleşen Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi ve darbelere zemin hazırlayan koalisyon hükümetleri son buldu.