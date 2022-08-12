Suriye halkı Türkiye'nin yanında! Provokasyona geçit yok
Suriye'nin kuzeyindeki Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolünde bulunan Azez'de dün akşam saatlerinde yaşanan provokasyonun ardından bugün Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi. El Bab'da cuma namazı çıkışına gelen binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile sevgi gösterisi yaptı.
Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de dün akşam yaşanan çirkin provokasyonun ardından bugün Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi.
Gösteriye katılan Suriye milli ordusu ikinci kolordu İkinci tümen Hamza Özel kuvvetler Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir Polat,
"Şanlı Türk bayrağı, başta biz Suriyeliler olmak üzere tüm mazlumlara sığınak oldu. Ne zaman dara düşsek yanımızda oldu. Gerekirse senin bayrağın ve ülken uğruna canımızı feda ederiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'njn açıklamaları sonrası provakatif eylemlere sebep olan kişiler Şanlı Türk bayrağını yakarak saygısızlık yaptığını ifade eden Polat, "Türk bayrağı mukaddestir. Bayrağımıza el uzatan kişiler cezalandırılacaktır ve bu kardeşliği bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu olayın arkasında PKK - PYD terör örgütlerinin uzantısı olduğunu biliyoruz.