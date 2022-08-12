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Suriye halkı Türkiye'nin yanında! Provokasyona geçit yok

Suriye'nin kuzeyindeki Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolünde bulunan Azez'de dün akşam saatlerinde yaşanan provokasyonun ardından bugün Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi. El Bab'da cuma namazı çıkışına gelen binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile sevgi gösterisi yaptı.

12.08.2022 16:32 - Son Güncelleme: 12.08.2022 16:32
Suriye halkı Türkiye’nin yanında! Provokasyona geçit yok

Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de dün akşam yaşanan çirkin provokasyonun ardından bugün Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi.

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Suriye halkı Türkiye’nin yanında! Provokasyona geçit yok

El Bab'da cuma namazı sonrasında bir araya gelen binlerce kişi ellerindeki Türk bayrakları ile Türkiye'ye sevgi gösterisinde bulundu.

Suriye halkı Türkiye’nin yanında! Provokasyona geçit yok

Gösteriye katılan Suriye milli ordusu ikinci kolordu İkinci tümen Hamza Özel kuvvetler Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir Polat,
"Şanlı Türk bayrağı, başta biz Suriyeliler olmak üzere tüm mazlumlara sığınak oldu. Ne zaman dara düşsek yanımızda oldu. Gerekirse senin bayrağın ve ülken uğruna canımızı feda ederiz" dedi.

Suriye halkı Türkiye’nin yanında! Provokasyona geçit yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'njn açıklamaları sonrası provakatif eylemlere sebep olan kişiler Şanlı Türk bayrağını yakarak saygısızlık yaptığını ifade eden Polat, "Türk bayrağı mukaddestir. Bayrağımıza el uzatan kişiler cezalandırılacaktır ve bu kardeşliği bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu olayın arkasında PKK - PYD terör örgütlerinin uzantısı olduğunu biliyoruz.

Suriye halkı Türkiye’nin yanında! Provokasyona geçit yok

Bu provakatif eylemlerin öncesinde de olduğu gibi şimdi ve daima Suriye'nin bütün kurumlarında Suriye geçici hükümetinde, yerel meclislerde SMO askeri karargahlarda ve terörden temizlenmiş olan tüm sokaklarda şanlı Türk bayrağını görmeye devam edeceksiniz" diye konuştu.

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