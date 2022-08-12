Suriye halkı Türkiye’nin yanında! Provokasyona geçit yok

Gösteriye katılan Suriye milli ordusu ikinci kolordu İkinci tümen Hamza Özel kuvvetler Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir Polat,

"Şanlı Türk bayrağı, başta biz Suriyeliler olmak üzere tüm mazlumlara sığınak oldu. Ne zaman dara düşsek yanımızda oldu. Gerekirse senin bayrağın ve ülken uğruna canımızı feda ederiz" dedi.