Arnavutluk’un Dıraç kentinde şanlı Türk bayrağına saygısızlık yapan kişi tutuklandı

Arnavutluk'un Dıraç kentinde sahildeki gözetleme kulesinde bulunan Türk bayrağını indirerek denize atan şahıs gözaltına alındı.







Arnavutluk'ta Türk bayrağına çirkin saldırı düzenlendi. Dıraç kentine bağlı Gjiri i Lalzit Plajı'ndaki gözetleme kulesinde bulunan Türk bayrağını indiren şahıs bayrağı denize attı. Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıyı sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Dıraç polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 48 yaşındaki Ş.S. isimli şahsın saklandığı evinde tespit edilerek gözaltına alındığı aktarılarak, Dıraç Savcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "kamu düzeni ve huzuru bozma" suçlarından yargılanacağı bildirildi.

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