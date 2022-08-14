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    • Güncel
    • 14.08.2022 21:34
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    • 14.08.2022 21:34
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    Arnavutluk’un Dıraç kentinde şanlı Türk bayrağına saygısızlık yapan kişi tutuklandı

    Arnavutluk’un Dıraç kentinde sahildeki göztleme kulesinde bulunan şanlı Türk bayrağına saygısızlık yapıp indiren kişi tutuklandı. Dıraç Savcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “kamu düzeni ve huzuru bozma” suçlarından yargılanacağı bildirildi.

    Türk bayrağına saygısızlık yapan kişi tutuklandı

    Arnavutluk'un Dıraç kentinde sahildeki gözetleme kulesinde bulunan Türk bayrağını indirerek denize atan şahıs gözaltına alındı.



    Arnavutluk'ta Türk bayrağına çirkin saldırı düzenlendi. Dıraç kentine bağlı Gjiri i Lalzit Plajı'ndaki gözetleme kulesinde bulunan Türk bayrağını indiren şahıs bayrağı denize attı. Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıyı sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Dıraç polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 48 yaşındaki Ş.S. isimli şahsın saklandığı evinde tespit edilerek gözaltına alındığı aktarılarak, Dıraç Savcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "kamu düzeni ve huzuru bozma" suçlarından yargılanacağı bildirildi.

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    Haberler Güncel Arnavutluk’un Dıraç kentinde şanlı Türk bayrağına saygısızlık yapan kişi tutuklandı
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