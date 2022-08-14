Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti'nin 21. yılına özel mesaj: "Aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz"

14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz.



Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara… @Akparti 🇹🇷 pic.twitter.com/NWVqbz4fWo