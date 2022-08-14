Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti'nin 21. yılına özel mesaj: "Aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden AK Parti'nin 21. yıl dönümü ile ilgili paylaşımda bulundu.
2001'den bu yana aynı heyecanı taşıdıklarını belirten Erdoğan, "14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara…" dedi.
İşte Erdoğan'ın o paylaşımı;
2001'den bu yana aynı heyecanı taşıdıklarını belirten Erdoğan, "14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara…" dedi.
İşte Erdoğan'ın o paylaşımı;
14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 14, 2022
Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara… @Akparti 🇹🇷 pic.twitter.com/NWVqbz4fWo