Katıldığı bir programda başörtüsü ile ilgili skandal söylemelere imza atan Üstün Dökmen'e AK Parti'li Şentürk'ten sert tepki





"KIVIRMA, ADAM GİBİ KONUŞ 'BEN BAŞÖRTÜSÜNE KARŞIYIM' DE"

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, bu zihniyetteki insanların hep var olacağını vurgulayarak, "Aslında fikri, zikri hepsine karşı. Kıvırıyor. Adam gibi konuş, 'ben başörtüsüne karşıyım' de. Ben geçmiş vesayetin devamını istiyorum de. CHP'deki helalleşme de bununla aynı zihniyet. Bunlar iktidara gelirse ve bakan yaparlarsa bu adamı eskisinden daha beter hale getirirler Türkiye'yi. Kafalar değişmediği sürece... 100 yıl da geçse bu zihniyeti değiştiremezsiniz." diye konuştu.



YENİDEN 28 ŞUBAT SENARYOLARI MI?

Dökmen'in skandal sözlerine bir tepki de AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk'ten geldi. Bu zihniyetteki insanların her zaman olacağını önemli olanın bunları tanımak olduğunu ifade eden Şentürk, "28 Şubat dönemi, 'Çocuklarınız okullarda okuyamamış olarak' hatırlanıyor. Aslında o dönemde kamusal alan tartışmaları açtılar, başörtülü insanlar parklara bile alınmıyordu. Bu insanlar, bilimsel yönü olan tanınmış bir ismin ne kadar çarpık zihniyeti olduğunun göstergesi." dedi.