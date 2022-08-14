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    • 14.08.2022 23:55
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    • 14.08.2022 23:57
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    Katıldığı bir programda başörtüsü ile ilgili skandal söylemelere imza atan Üstün Dökmen'e AK Parti'li Şentürk'ten sert tepki

    Üstün Dökmen katıldığı bir programda başörtüsüyle ilgili skandal söylemlere imza atmıştı Dökmen, "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" demişti. A Haber canlı yayında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk değerlendirmede bulunarak çok sert tepki verdi. Şentürk." Biz bu zihniyetle hep mücadele ettik. Bu lafları nasıl söylerler anlayamıyorum. Psikiyatristin, önce kendisinin tedavi olması lazım." dedi.

    Üstün Dökmen’in başörtü düşmanlığına sert tepki

    Belli kesimleri hedef alan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Üstün Dökmen, katıldığı bir programda başörtüsü ve psikoloji hakkında skandal açıklamalarda bulundu. İnfiale neden olan Dökmen, "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" diye konuştu.



    Skandal sözler A Haber'de canlı yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı.



    "KIVIRMA, ADAM GİBİ KONUŞ 'BEN BAŞÖRTÜSÜNE KARŞIYIM' DE"
    Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, bu zihniyetteki insanların hep var olacağını vurgulayarak, "Aslında fikri, zikri hepsine karşı. Kıvırıyor. Adam gibi konuş, 'ben başörtüsüne karşıyım' de. Ben geçmiş vesayetin devamını istiyorum de. CHP'deki helalleşme de bununla aynı zihniyet. Bunlar iktidara gelirse ve bakan yaparlarsa bu adamı eskisinden daha beter hale getirirler Türkiye'yi. Kafalar değişmediği sürece... 100 yıl da geçse bu zihniyeti değiştiremezsiniz." diye konuştu.


    YENİDEN 28 ŞUBAT SENARYOLARI MI?
    Dökmen'in skandal sözlerine bir tepki de AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk'ten geldi. Bu zihniyetteki insanların her zaman olacağını önemli olanın bunları tanımak olduğunu ifade eden Şentürk, "28 Şubat dönemi, 'Çocuklarınız okullarda okuyamamış olarak' hatırlanıyor. Aslında o dönemde kamusal alan tartışmaları açtılar, başörtülü insanlar parklara bile alınmıyordu. Bu insanlar, bilimsel yönü olan tanınmış bir ismin ne kadar çarpık zihniyeti olduğunun göstergesi." dedi.



        "BUNU SÖYLEYEN PSİKOLOĞUN TEDAVİ OLMASI LAZIM"
        Bu ve benzeri çıkışların, Türkiye'de sağ hareketi iktidar yapan, milletin koyduğu tepkiye vesile olduğunu ifade eden Şentürk, "Bu zihniyet, çok çok azaldı diyoruz ama 83 milyonuz, yüzde 5 varlar derseniz 4 milyona tekabül eder. Bunlar darbeci askerlere Bağdat Caddesinde alkış tutanlarla aynı zihniyet. Biz bu zihniyetle hep mücadele ettik. Bu lafları nasıl söylerler anlayamıyorum. Psikiyatristin, önce kendisinin tedavi olması lazım." ifadelerini kullandı.

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