Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Savunma Sanayi Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığına personel alınacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre; SSB bünyesinde yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde görev almak üzere, 97 sözleşmeli personel alınacak.



Başvuru yapacak kişilerde, Devlet Memurları Kanununda belirliten şartları taşıması, YDS/e-YDS sınavından en az 80 puan veya ÖSYM'nin dil sınavlarından YDS'de 80 puana denk gelen puan alması, üniversitelerin en az 4 yıllık bölümlerinde mezun olması, özel bilgi ve ihtisas alanlarında en az 5 yıl tecrübeye sahip olması ve alım yapılacak alanlarda istenen özel şartları yerine getirmesi istenecek.



Belirtilen alanlara başvurmayı düşünen kişilerin, 12 Eylül'den 26 Eylül mesai bitimine kadar SSB'nin internet sitesinden buşvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurması gerekecek. Başvurular elektronik ortamlarda yapılacak ve posta yoluyla gönderilen evraklar geçersiz sayılacak. Adaylardan başvuru sırasında ise özgeçmişi, son 6 aya ait vesikalık fotoğrafı, diploma veya mezuniyet belgesinin ya da YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği istenecek. Başvuru sonrası sınava katılmaya hak kazananlar ise SSB'nin internet sitesinde ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI DA PERSONEL ALACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak. Adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.