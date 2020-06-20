İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'te yapmayı planladığı katı atık bertaraf tesisi için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu almadan ihaleye çıkmasının ardından bölgede yapılması planlanan halk katılımlı toplantıya protestolar damga vurdu. Bölgeye Buca, Karabağlar, Gaziemir, Menderes, Balçova, Narlıdere gibi ilçelerinin çöplerinin getirileceği tesisin kurulmasına tepki gösteren vatandaşlar, Çakaltepe Mahallesi Köy Kahvehanesi önünde eylem yaptı.





ESKİ BAŞKANLARDAN DESTEK

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Genel Başkan Yardımcısı Yıldız Devran ile birim müdürleri katıldı. Vatandaşlara önceki dönem belediye başkanları Ergun Özgün ile Bülent Soylu, CHP eski Milletvekili Musa Çam, CHP İlçe eski Başkanı Ahmet Pala ve AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı destek verdi. Toplantıya daha önce tesisin kurulması ile ilgili olarak çekincelerini ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar katılmadı. Vatandaşlar toplantıya katılan görevlilere projeye karşı çıktıklarını, bölgenin tarım ve su havzasında bulunduğu ve bu yüzden tesisin burada kurulmasını istemediklerini belirtti. Tartışmanın büyümesi üzerine jandarma ekipleri olay yerine gelerek önlem alırken toplantı iptal edildi.



SOYER VE KAYALAR'A TEPKİ

Toplantı öncesi bir araya gelen köylüler 'Çöpünüz hayatımızı bertaraf edecek', 'Keklik öten kekik kokan doğamızı kokutmayın', ve 'Doğamızı, toprağımızı çöplettirmeyiz' yazılı afiş ve pankartlar açtı.





ALKIŞLI PROTESTO

Belediyeye alkışlarla tepki gösteren bölge halkı adına basın açıklaması yapan Mehmet Vedat Seymen, "Menderes Çakaltepe Mahallesi Gölova mevkisinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 312 hektar ormanlık ve makilik arazi yıllar önce izmir Büyükşehir'e tahsis edilmiştir. Bahse konu arazi Gölova, Çakaltepe Zeytinköy, Çamönü, Ahmetbeyli, Ataköy, Çile, Palamutarası, Serköy Çiftlik evleri, Yoncaköy Sahil evleri ve Değirmendere köylerinin ortasında bulunmaktadır. Menderes ve Selçuk ilçelerinin içme suyu yeraltı kaynak sularına yataklık etmektedir. Bu bölgenin meyve ve sebze seraları ve binlerce zeytin ağacının Türkiye'nin ihtiyacına katkısı büyüktür. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sesleniyoruz. Buraya yapmayı düşündüğünüz tesisin yerini yerleşim alanlarından uzak bir alana kaydırmanızı istiyoruz" dedi. Muhtar azası Süleyman Kaplan da, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ve Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar'ın toplantıya katılmamasını eleştirdi.

MERT ALPDÜNDAR/ YENİ ASIR

