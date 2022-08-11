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    • Güncel
    • 12.08.2022 00:01
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    • 12.08.2022 00:47
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    Kılıçdaroğlu boyunu aşan YSK iddiasının altında kaldı! Bakanlıktan 'Kağıttepe' göndermeli net açıklama

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'da yok" açıklamasında bulunmuş, bu sözleri büyük tepki uyandırmıştı. İçişleri Bakanlığı bu sözler üzerine harekete geçerek Kılıçdaroğlu'na söz konusu bilgileri nasıl elde ettiğini açıklaması yönünde çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun boyundan büyük laflar ettiğini söyleyen Bakan Süleyman Soylu, "Anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu, boyundan büyük laf etmiş, partisi de bugün yaptığı açıklamayla usül bilmeyen Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için uğraşmıştır" ifadelerini kullandı. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bir daha hataya düşmemesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını paylaşacağını duyurdu.

    Kılıçdaroğlu’nun YSK iddiasına Bakanlıktan yanıt!

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'da yok" açıklamasında bulunmuş deyim yerindeyse 'seçmenleri fişliyoruz' itirafını yapmıştı.

    BAKANLIKTAN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI
    Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçerek "Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" açıklamasını yaptı.




    KEMAL BİR DAHA HATAYA DÜŞMESİN DİYE BASIN AÇIKLAMASIYLA ANLATILACAK!
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

    Bakan Soylu, "Sn. Kılıçdaroğlu; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını basın açıklamasıyla anlatacak. Belki bu açıklamayı okursanız seçim kütüklerinde nasıl bir uygulama yapıldığını öğrenir ve bu hataya tekrar düşmezsiniz" ifadelerini kullandı.




    İşte Soylu'nun o açıklaması;

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri, Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde yok." ifadeleri, bugün genel başkan yardımcıları tarafından yalanlanamadığı için düzeltilmeye çalışıldı. Bu, CHP açısından sevindirici bir gelişme olabilir, hepimiz insanız ve hata yapabiliriz!

    CHP'DE KILIÇDAROĞLU'NUN ARKASINI TOPLAMA ÇABASI...
    Bazen siyasette, konuşma şehveti ve güç zehirlenmesi ile bu tür durumlar yaşanabilir. Bundan vazgeçmek de bir erdemdir. CHP Genel Başkan Yardımcıları, bugün yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı'nın ifade ettiği sözlerin doğru olmadığını, yani kendilerinde YSK'dan daha fazla bilgi olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş, ellerinde bulunan bilgilerin YSK'nın siyasi partiler ile paylaştığı seçmen kütüğü bilgisi analizi olduğunu, ifade etmeye çalışmışlardır.

    Aslında bu; "Bizim Genel Başkanımız yanlış bir cümle söyledi ve biz bunu tevil ediyoruz, düzeltiyoruz." demektir.

    Keşke bunu, kamuoyunda seçmen listeleri konusunda büyük bir iddia ile şaibe oluşturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olsaydı ve çağrımıza cevap verip, "özür" dileseydi. Halkımız bilgedir, inanıyoruz ki bu yanlışı mazur görür, özrünü kabul ederdi.

    Bu vesileyle Genel Başkanlarını düzeltme açıklaması yapan, CHP Genel Başkan Yardımcısı kardeşimize iki çift sözüm var: Elbette Türkiye ilk kez seçime gitmiyor. YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçmen kütükleri bir seçim döneminde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile 2 kez paylaşılır.

    Siyasi partilere bu seçmen listesinin verilmesinin amacı kontrol etmeleri, varsa hataların düzeltilmesi ve seçim çalışmalarını yapabilmelerinin temini içindir.



        Anlaşılıyor ki CHP, böyle bir çalışmayı ilk kez yapıyor. Elbetteki partiler seçmen kütükleri üzerinden analiz, günümüzün deyimiyle veri madenciliği yapabilirler.

        Belki Genel Başkan Yardımcısı kardeşimiz eski uygulamayı bilmiyor olabilir; bugün siyasi partilerin genel merkezlerine verilen listeler biz gençlik kollarındayken, ilçe seçim kurulu tarafından seçime girmeye hak kazanan siyasi partilerin ilçe teşkilatlarına gönderilirdi. Yine her ilçe teşkilatı, aynı usulle bu çalışmaları yapardı.

        Bunun yanı sıra bütün seçimlerde seçmen listeleri askıya çıkar; muhtarlar, seçmenler ve siyasi partiler tarafından bu listeler kontrol edilir, adres yanlışlıkları vb. maddi hatalar varsa, düzeltilir.

        KILIÇDAROĞLU BOYUNDAN BÜYÜK LAF ETMİŞ
        Anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu, boyundan büyük laf etmiş, partisi de bugün yaptığı açıklamayla usül bilmeyen Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için uğraşmıştır.

        Sayın Kılıçdaroğlu; Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğümüz MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını bir basın açıklamasıyla anlatacak. Belki bu açıklamayı okursanız seçmen kütüklerinde nasıl bir uygulama yapıldığını öğrenir ve bu hataya tekrar düşmemiş olursunuz.



        KILIÇDAROĞLU'NA 'KAĞITTEPE' GÖNDERMESİ
        Hatırlayabildiğim kadarıyla bir zamanlar İBB adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, bu bilgiçliklerinden dolayı "Kağıttepe"de(!) kendine oy dahi kullanamamıştı.
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