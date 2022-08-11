Kılıçdaroğlu boyunu aşan YSK iddiasının altında kaldı! Bakanlıktan 'Kağıttepe' göndermeli net açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'da yok" açıklamasında bulunmuş deyim yerindeyse 'seçmenleri fişliyoruz' itirafını yapmıştı.
BAKANLIKTAN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçerek "Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" açıklamasını yaptı.
KEMAL BİR DAHA HATAYA DÜŞMESİN DİYE BASIN AÇIKLAMASIYLA ANLATILACAK!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, "Sn. Kılıçdaroğlu; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını basın açıklamasıyla anlatacak. Belki bu açıklamayı okursanız seçim kütüklerinde nasıl bir uygulama yapıldığını öğrenir ve bu hataya tekrar düşmezsiniz" ifadelerini kullandı.
İşte Soylu'nun o açıklaması;
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri, Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde yok." ifadeleri, bugün genel başkan yardımcıları tarafından yalanlanamadığı için düzeltilmeye çalışıldı. Bu, CHP açısından sevindirici bir gelişme olabilir, hepimiz insanız ve hata yapabiliriz!
CHP'DE KILIÇDAROĞLU'NUN ARKASINI TOPLAMA ÇABASI...
Bazen siyasette, konuşma şehveti ve güç zehirlenmesi ile bu tür durumlar yaşanabilir. Bundan vazgeçmek de bir erdemdir. CHP Genel Başkan Yardımcıları, bugün yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı'nın ifade ettiği sözlerin doğru olmadığını, yani kendilerinde YSK'dan daha fazla bilgi olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş, ellerinde bulunan bilgilerin YSK'nın siyasi partiler ile paylaştığı seçmen kütüğü bilgisi analizi olduğunu, ifade etmeye çalışmışlardır.
Aslında bu; "Bizim Genel Başkanımız yanlış bir cümle söyledi ve biz bunu tevil ediyoruz, düzeltiyoruz." demektir.
Keşke bunu, kamuoyunda seçmen listeleri konusunda büyük bir iddia ile şaibe oluşturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olsaydı ve çağrımıza cevap verip, "özür" dileseydi. Halkımız bilgedir, inanıyoruz ki bu yanlışı mazur görür, özrünü kabul ederdi.
Bu vesileyle Genel Başkanlarını düzeltme açıklaması yapan, CHP Genel Başkan Yardımcısı kardeşimize iki çift sözüm var: Elbette Türkiye ilk kez seçime gitmiyor. YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçmen kütükleri bir seçim döneminde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile 2 kez paylaşılır.
Siyasi partilere bu seçmen listesinin verilmesinin amacı kontrol etmeleri, varsa hataların düzeltilmesi ve seçim çalışmalarını yapabilmelerinin temini içindir.