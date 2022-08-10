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    • 10.08.2022 19:51
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    • 10.08.2022 20:28
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'seçmenleri fişleme' itirafı sonrası CHP çamura yattı İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı! Suç duyurusu...

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'da yok" sözleri ile yaptığı 'seçmenleri fişliyoruz' itirafı sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi. Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerini hukuki zemine oturtma girişiminde bulunarak AK Parti'yi hedef aldı. Öztrak'ın bu hamlesine AK Parti Sözcü Ömer Çelik'ten çok net bir cevap geldi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun "YSK’da olmayan verilere sahibiz" şeklindeki çok sorunlu ifadesini millete izah etmesi gerektiğinin altını çizdi.

    takvim.com.tr
    KK’nın ’seçmen’ itirafı sonrası Bakanlık devrede!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarıyla ilgili bomba bir itirafta bulundu.

    Sözcü yazarı Ruhat Mengi'ye mülakat veren Kılıçdaroğlu, "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'nın elinde yok, her bir seçmeni biliyoruz" ifadelerini kullandı.



    Kılıçdaroğlu'na tepki yağarken CHP Genel Başkanı'nın "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'da yok" itirafı, "CHP'ye bu bilgileri kim veriyor?", "YSK'da olmayan bilgiler CHP'de nasıl oluyor?" sorularını da akıllara getirdi.



    BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI! SUÇ DUYURUSU...
    İçişleri Bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'da yok" sözleri ile yaptığı 'seçmenleri fişliyoruz' itirafı sonrası harekete geçti.

    Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinen yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun; YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

    CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun; YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir.

    Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği röportajda "...bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok..." ifadeleri üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerek duyulmuştur.

    Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan çağrıda bulunuyoruz!

    1- YSK'nın elinde olmayan ancak sizin elinizde bulunduğunu söylediğiniz bilgiler hangi ise kurumları hedef göstermek, şaibe oluşturmak ve zan altında bırakmak yerine bu bilgilerin kaynağının neresi olduğunu kamuoyuna açıklayınız.

    2- Eğer bahsettiğiniz konu, YSK'nin her yıl siyasi partilere verdiği bilgilerin partilerce tasnifi ise kamuoyunu yanılttığınız ve kurumları töhmet altında bıraktığınız için hemen özür dileyiniz.

    3- Yukarıda belirtilen hususların açıklanmaması halinde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinin adli bir vaka olmasının yanı sıra vatandaşlarımızın açıkça "fişlenmesi" anlamına da geldiğinden Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır."

    HEM SİYASİ HEM HUKUKİ AÇIDAN SORUNLU BİR İFADE
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan bilgilere nasıl eriştiğini sorarak "Hem siyasi hem hukuku açıdan sorunlu bir ifade" açıklamasında bulundu.

    Kılıçdaroğlu'nun 'seçmenleri fişleme' itirafı sonrası gözlerin çevrildiği CHP kanadından ise tepki çeken bir açıklama geldi.

    Genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken söylemlerini gölgelemek isteyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i hedef alarak, "Spekülasyon yapıyor" ifadelerini kullandı.




    Öztrak, "YSK'dan ham verileri alıyoruz. Bunlar üzerinde çalışıyoruz, düzeltiyoruz" şeklinde konuştu.



        AK PARTİ'DEN ÇOK NET YANIT!
        CHP'li Faik Öztrak'ın bu sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok net bir yanıt geldi.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YSK'da olmayan verilere sahibiz" açıklaması ile Faik Öztrak'ın "YSK'dan ham verileri alıp üzerinde çalışıyoruz" söyleminin aynı şey olmadına dikkat çeken Çelik, "Öztrak'ın izahatı, Sn Kılıçdaroğlu'nun sorunlu ifadesini hukuki bir çerçeveye oturmak için giriştiği tevil etme çabasıdır" ifadelerini kullandı.



        MİLLETE İZAH EDİN
        AK Parti Sözcüsü, Kılıçdaroğlu'nun "YSK'da olmayan verilere sahibiz" şeklindeki çok sorunlu ifadesini millete izah etmesi gerektiğinin altını çizdi.

        İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

        CHP Genel Başkanı Sn Kılıçdaroğlu "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok" demişti. Biz de Sn Kılıçdaroğlu'nun bu beyanatının hukuken ve siyaseten sorunlu olduğunu ve izah edilmesi gerektiğini ifade etmiştik.

        CHP Sözcüsü Sn Faik Öztrak ise Sn Kılıçdaroğlu'nun cümlesini izah ederken "YSK'dan ham verileri alıyoruz. Bunlar üzerinde çalışıyoruz, düzeltiyoruz" demiş.

        KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ İLE ÖZTRAK'IN DEMECİ AYNI ŞEY DEĞİL...
        Kuşkusuz Sn Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan verilere sahip olduklarını iddia etmesiyle, Sn Öztrak'ın "YSK'dan ham verileri alıp üzerinde çalışıyoruz" demesi aynı şey değildir…

        Sn Kılıçdaroğlu'nun "YSK'da olmayan veriler bizde var" demesi çok sorunlu bir ifadedir. Zira bir yanlış YSK tarafından düzeltilmişse bile sonuçta ortaya çıkan yine bir YSK verisidir.

        HUKUKİ ZEMİNE OTURTMA ÇABASI...
        Sn Öztrak'ın izahatı, Sn Kılıçdaroğlu'nun sorunlu ifadesini hukuki bir çerçeveye oturmak için giriştiği tevil etme çabasıdır.

        Kaldı ki Sn Kılıçdaroğlu, 2009 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, ancak kendi seçmen kaydını takip edemediği için oy dahi kullanamamıştır.

        Dolayısıyla Sn Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması CHP'nin YSK seçmen verilerini kontrol etmesi bakımından sevindirici bir gelişme olarak kayıtlara geçebilir. Ancak "YSK'da olmayan verilere sahibiz" şeklindeki çok sorunlu ifadesini milletimize izah etmelidir.
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