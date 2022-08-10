Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'seçmenleri fişleme' itirafı sonrası CHP çamura yattı İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı! Suç duyurusu...





BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI! SUÇ DUYURUSU...

İçişleri Bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'da yok" sözleri ile yaptığı 'seçmenleri fişliyoruz' itirafı sonrası harekete geçti.



Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinen yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun; YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;



CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun; YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir.

Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği röportajda "...bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok..." ifadeleri üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerek duyulmuştur.

Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan çağrıda bulunuyoruz!

1- YSK'nın elinde olmayan ancak sizin elinizde bulunduğunu söylediğiniz bilgiler hangi ise kurumları hedef göstermek, şaibe oluşturmak ve zan altında bırakmak yerine bu bilgilerin kaynağının neresi olduğunu kamuoyuna açıklayınız.

2- Eğer bahsettiğiniz konu, YSK'nin her yıl siyasi partilere verdiği bilgilerin partilerce tasnifi ise kamuoyunu yanılttığınız ve kurumları töhmet altında bıraktığınız için hemen özür dileyiniz.

3- Yukarıda belirtilen hususların açıklanmaması halinde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinin adli bir vaka olmasının yanı sıra vatandaşlarımızın açıkça "fişlenmesi" anlamına da geldiğinden Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır."

HEM SİYASİ HEM HUKUKİ AÇIDAN SORUNLU BİR İFADE

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan bilgilere nasıl eriştiğini sorarak "Hem siyasi hem hukuku açıdan sorunlu bir ifade" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun 'seçmenleri fişleme' itirafı sonrası gözlerin çevrildiği CHP kanadından ise tepki çeken bir açıklama geldi.



Genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken söylemlerini gölgelemek isteyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i hedef alarak, "Spekülasyon yapıyor" ifadelerini kullandı.









Öztrak, "YSK'dan ham verileri alıyoruz. Bunlar üzerinde çalışıyoruz, düzeltiyoruz" şeklinde konuştu.