Türkiye’nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han Mavi Vatan'a uğurlandı

Türkiye, dün tarihi bir ana tanıklık etti. 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle Akdeniz'e gönderildi. Erdoğan, dünyaya şu önemli mesajları gönderdi:

Bugün karşımızda duran fotoğraf, Türkiye'nin son 20 yıllının özetidir. Gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür.

Denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz. Fatih Sondaj gemimizi bu şekilde göreve uğurladık ve müjdeli haberi aldık.

Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur.

Abdülhamid Han gemisi çalışmalarına başladığında bize efelik etmeye yeltenenler çıkacaktır. Ancak Akdeniz'deki hakkımızı engelleyemeyecekler. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Türkiye'nin dostluğunun, karşısında olmaktan çok daha kazançlı bir yaklaşım olduğunu görmek için son dönemdeki gelişmelere bakmak yeterlidir. Kısacası bizimle birlikte yol yürüyen kazanır...