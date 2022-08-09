Başkan Erdoğan Abdülhamid Han'ın görev yerini duyurdu! 135 yıl sonra yeniden Akdeniz! Osmanlı'da ilk petrol 1887 yılında İskenderun'da bulunmuştu
Türkiye'nin 4 sondaj gemisinden en büyüğü Abdülhamid Han, bugün Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle görev yerine uğurlandı. Başkan Erdoğan Abdülhamid Han'ın görev yerinin Akdeniz olacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Ülkemizdeki ilk petrol bulunan yer, bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki unutmayın İskenderun'du. Bu defa da Abdülhamid Han gemimizi 'Ya Allah, Bismillah' diyerek Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız" dedi. İskenderun'daki petrol arama çalışmalarına onayı II. Abdülhamid vermişti. Peki 135 yıl önce petrol arama çalışmalarında neler yaşanmıştı? İşte detaylar...
Türkiye'nin en güçlü sondaj gemisi Abdülhamid Han bugün Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle görev yerine uğurlandı.
Törende konuşan Erdoğan, Türkiye'nin ilk petrol bulma hikayesini de hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
Taşucu Limanımızda gemimizin sondaj öncesi tüm hazırlıkları bitirildi. Bugün Abdülhamid Han gemimizi mavi vatana, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer, bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki İskenderun'du. Bu defa da Abdülhamid Han gemimizi ya Allah bismillah diyerek Gaziapaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 Kuyusu'na uğurlayacağız. Yörükler-1 Kuyusu, Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır.
Peki Başkan Erdoğan'ın hatırlattığı 135 yıl önce petrol arama çalışmalarında neler olmuştu? Sabah gazetesi yazarı Erhan Afyoncu tarihimizin ilk petrol arama çalışmalarında yaşananları kaleme aldı. Afyoncu yazısında Türkiye'nin ilk petrol arama çalışmalarını II. Abdülhamid'in onayladığını belirterek "14 Haziran 1889'da da II. Abdülhamid'in iradesiyle İskenderun'daki petrol gazı ihalesi onaylandı" diye yazdı.
İşte Afyoncu'nun o yazısı:
Petrol, insanlık tarihinde çok eskilerden bu yana biliniyordu. Ancak bilinen bir madde olmasına rağmen 19. yüzyılda sanayiyle birlikte hayati kaynaklardan biri hâline geldi. Dünyada modern manadaki ilk petrol kuyusu 1859'da Pennsylvania'da açıldı. Bundan sonra dünyanın birçok yerinde petrol arama çalışmaları başlatıldı ve yeni kuyular kazıldı. Osmanlı topraklarındaki petrol arama çalışmaları İdris Bostan, Fatih Başgül ve Deniz Akpınar tarafından incelenmiştir.
Midhat Paşa, 1869-1872 arasında Bağdat valiliği yaptığı dönemde bölgedeki petrol kaynaklarının ortaya çıkarılması için yoğun bir mesai harcamıştı. Bulunan petrol numunelerini incelenmek üzere Londra'ya gönderdi, Londra'dan Mezopotamya'ya uzmanlar getirtti ve petrol endüstrisinin Osmanlı'da da kurulması için çabaladı. İngiliz uzmanlar sondaj çalışmaları, petrol ayrıştırma metotları ve ürünün nakliyesi konularında çalıştılar ve araştırma sonuçlarını rapor hâline getirdiler. Raporda nakliye konusunda çok zorluk yaşanacağı, nakliyenin pahalı olacağı, ilkel yöntemlerle çıkartılacak bu petrolün Amerika petrolüyle yarışamayacağı bildirildi. Bu arada imparatorluğun farklı bölgelerinde petrol çalışmaları artarak devam ediyordu. Mesela Meisner adlı bir uzman Irak'taki Mendeli bölgesinde petrol buldu. Bakuba'da bir rafineri kuruldu ancak bunlar uzun soluklu olmadı.
1875'te Nikogos Tokmakyan ve kardeşleri Van'da bazı araştırmalar yaptılar ve bunlarla bölgedeki petrolü çıkarmak için imtiyaz sözleşmesi yapıldı. Buna mukabil Tokmakyan ve kardeşlerinin yeterli donanıma sahip olmadıklarından bir süre sonra sözleşme feshedildi. Tayfur Paşa, 1877- 1878'de bölgede yaptığı çalışmalar sonunda 100 deve yükü petrol çıkarmayı başardı. Birçok kaynağa göre Osmanlı topraklarında petrol çıkarma imtiyazı 1883'te ilk defa Tahsin Paşa'ya verildi ama paşa, elde ettiği imtiyazı üretime dönüştürmek yerine haklarını yabancılara satma peşinde koştu. 1884'te de Musul ve Bağdat petrolleri işletme imtiyazı için müracaat edildi.