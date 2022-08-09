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Haberler Güncel Başkan Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla görüştü

Başkan Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'ya gelen devlet ve hükümet başkanları onuruna akşam yemeği verdi.

09.08.2022 21:14 - Son Güncelleme: 09.08.2022 21:16
Başkan Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları’na katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunlarının açılış töreni katıldı.

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Başkan Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları’na katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla görüştü

Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'ne geçen Erdoğan, İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni için kentte bulunan devlet ve hükümet başkanları ve diğer yetkililerle akşam yemeğinde buluştu.

Başkan Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları’na katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla görüştü

Yemeğe, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Suudi Arabistan Spor Bakanı ve İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud, Katar Olimpiyat Komitesi Başkanı Şeyh Joaan bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Başkan Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları’na katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla görüştü

3 LİDERDEN POZ

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte poz verdi.

Başkan Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları’na katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla görüştü
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