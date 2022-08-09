Filonun en güçlüsü: Abdülhamid Han! İşte Abdülhamid Han'ın kendisine hayran bırakan özellikleri
Yunanistan'ın korkulu kabusu, Mavi Vatan'ın en güçlüsü Abdülhamid Han bugün Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle uğurlanacak. Filonun 4. Üyesi Abdülhamid Han özellikleriyle dünyadaki 5 gemiden biri. Peki Abdülhamid Han'ın özellikleri neler? Abdülhamid Han kimden ne kadara satın alındı? İşte detaylar…
09.08.2022 14:26 - Son Güncelleme: 09.08.2022 14:26
Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.
Abdülhamid Han Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek törenin ardından göreve başlayacak.
Güney Kore'deki Okpo Limanı'nda yapılan gemi 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşmış ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan gemiye Abdülhamid Han adını vermişti.