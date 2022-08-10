TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ortağı olduğu Nuh'un Ankara Makarnası şirketine raf fiyatlarına müdahale soruşturması: "Aylar önce susanlar şimdi ahkam kesiyor"





İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;



Dün Rekabet Kurumu'ndan bir haber… Aynen şöyle: "Nuh'un Ankara Makarnası ve İs-Ra Gıda hakkında soruşturma açıldı." İlgimi çekti çünkü Nuh'un Ankara Makarnası TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ailesiyle ortak olduğu bir marka… Diğeri de Aydoğan ailesinin… Onlar da gıda distribütörü… Rekabet Kurulu özetle diyor ki, "Nuh'un Ankara Makarnası ve distribütörüne alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağlayıp, soruşturma açtım." Vay anam vay… Belli ki, Rekabet Kurumu, Nuh'un Ankara Makarnası ile birlikte distribütörü konumunda bulunan İs-Ra Gıda'nın marketlerdeki raf fiyatlarına müdahale ettiğine yönelik bazı bulgulara ulaşmış!

Öyle ya, ateş olmayan yerden duman çıkmaz… Zaten bildiğim kadarıyla sona yaklaşılan ikinci market soruşturmasında 14 tedarikçi hakkında yürütülen soruşturmanın da konularından birisi buydu.