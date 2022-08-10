TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ortağı olduğu Nuh'un Ankara Makarnası şirketine raf fiyatlarına müdahale soruşturması: "Aylar önce susanlar şimdi ahkam kesiyor"

Rekabet Kurulu, Nuh'un Ankara Makarnası firması hakkında, rekabeti önleyici faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu, 7 Temmuz tarihli toplantısında teşebbüsün ve distribütörlerinin, alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle tabi olduğu kanunu ihlal ettiği iddialarını ele aldı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu. Şirket ve distiribütörleri hakında, soruşturma açılmasına karar verdi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ailesiyle ortak olduğu bir Nuh'un Ankara firmasına soruşturma açılmasını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, muhalif kesimlerin algı operasyonuna tepki gösterdi.
Daha önce de, 24 Aralık 2021 tarihli "Eski kaşarlar" başlıklı yazısında Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu firmayı ve patronları eleştiren Güngör, bugünkü yazısında, "Yahu beyler, Rekabet Kurulu'nun işleyişi öyle parmak şıklatınca olmuyor. Aylar öncesinden ön araştırma başlıyor. Üç-dört ay toplanan belge-bulgular gerçekten dişe dokunursa soruşturma açılıyor. Üstelik burada Rekabet Kurulu re'sen (kendisi) de soruşturma açmamış… Şikayet üzerine ön araştırma başlatılmış… Bir de şu algıcılara sormak istiyorum. Taa geçen yıl yazdım. Markette Oba Makarna fiyatı 3.95 TL'yken, Nuh'un Ankara 6.95 liraydı. O zaman biri de korkudan 'Hayırdır başkan, sizin buğday Arjantin'den mi geliyor?' diyemiyordu!" ifadelerini kullandı.
İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;
Dün Rekabet Kurumu'ndan bir haber… Aynen şöyle: "Nuh'un Ankara Makarnası ve İs-Ra Gıda hakkında soruşturma açıldı." İlgimi çekti çünkü Nuh'un Ankara Makarnası TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ailesiyle ortak olduğu bir marka… Diğeri de Aydoğan ailesinin… Onlar da gıda distribütörü… Rekabet Kurulu özetle diyor ki, "Nuh'un Ankara Makarnası ve distribütörüne alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağlayıp, soruşturma açtım." Vay anam vay… Belli ki, Rekabet Kurumu, Nuh'un Ankara Makarnası ile birlikte distribütörü konumunda bulunan İs-Ra Gıda'nın marketlerdeki raf fiyatlarına müdahale ettiğine yönelik bazı bulgulara ulaşmış!
Öyle ya, ateş olmayan yerden duman çıkmaz… Zaten bildiğim kadarıyla sona yaklaşılan ikinci market soruşturmasında 14 tedarikçi hakkında yürütülen soruşturmanın da konularından birisi buydu.