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    • 10.08.2022 08:53
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    TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ortağı olduğu Nuh'un Ankara Makarnası şirketine raf fiyatlarına müdahale soruşturması: "Aylar önce susanlar şimdi ahkam kesiyor"

    Son dakika haberi! Rekabet Kurulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ailesiyle ortak olduğu Nuh’un Ankara Makarnası firması hakkında, rekabeti önleyici faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. Hisarcıklıoğlu'nun geçen hafta yaptığı eleştiriler sonrası soruşturma açıldığı algısı başlatan muhaliflere sert tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Yahu beyler, Rekabet Kurulu'nun işleyişi öyle parmak şıklatınca olmuyor. Aylar öncesinden ön araştırma başlıyor. Belli ki, son dönemde zincir market soruşturmalarında görülen, market raflarına uzatılan eller de birer birer Rekabet Kurulu'nun radarına takılıyor." dedi.

    Hisarcıklıoğlu’nun makarnaları…

    Rekabet Kurulu, Nuh'un Ankara Makarnası firması hakkında, rekabeti önleyici faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.

    Rekabet Kurulu, 7 Temmuz tarihli toplantısında teşebbüsün ve distribütörlerinin, alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle tabi olduğu kanunu ihlal ettiği iddialarını ele aldı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu. Şirket ve distiribütörleri hakında, soruşturma açılmasına karar verdi.

    TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ailesiyle ortak olduğu bir Nuh'un Ankara firmasına soruşturma açılmasını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, muhalif kesimlerin algı operasyonuna tepki gösterdi.

    Daha önce de, 24 Aralık 2021 tarihli "Eski kaşarlar" başlıklı yazısında Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu firmayı ve patronları eleştiren Güngör, bugünkü yazısında, "Yahu beyler, Rekabet Kurulu'nun işleyişi öyle parmak şıklatınca olmuyor. Aylar öncesinden ön araştırma başlıyor. Üç-dört ay toplanan belge-bulgular gerçekten dişe dokunursa soruşturma açılıyor. Üstelik burada Rekabet Kurulu re'sen (kendisi) de soruşturma açmamış… Şikayet üzerine ön araştırma başlatılmış… Bir de şu algıcılara sormak istiyorum. Taa geçen yıl yazdım. Markette Oba Makarna fiyatı 3.95 TL'yken, Nuh'un Ankara 6.95 liraydı. O zaman biri de korkudan 'Hayırdır başkan, sizin buğday Arjantin'den mi geliyor?' diyemiyordu!" ifadelerini kullandı.



    İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;

    Dün Rekabet Kurumu'ndan bir haber… Aynen şöyle: "Nuh'un Ankara Makarnası ve İs-Ra Gıda hakkında soruşturma açıldı." İlgimi çekti çünkü Nuh'un Ankara Makarnası TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ailesiyle ortak olduğu bir marka… Diğeri de Aydoğan ailesinin… Onlar da gıda distribütörü… Rekabet Kurulu özetle diyor ki, "Nuh'un Ankara Makarnası ve distribütörüne alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağlayıp, soruşturma açtım." Vay anam vay… Belli ki, Rekabet Kurumu, Nuh'un Ankara Makarnası ile birlikte distribütörü konumunda bulunan İs-Ra Gıda'nın marketlerdeki raf fiyatlarına müdahale ettiğine yönelik bazı bulgulara ulaşmış!
    Öyle ya, ateş olmayan yerden duman çıkmaz… Zaten bildiğim kadarıyla sona yaklaşılan ikinci market soruşturmasında 14 tedarikçi hakkında yürütülen soruşturmanın da konularından birisi buydu.


        Tabii, bu haberi görür görmez bilen de bilmeyen de başlamış tezvirata… "Yok geçen hafta Hisarcıklıoğlu eleştiri yapmış da ondan böyle olmuş." Yahu beyler, Rekabet Kurulu'nun işleyişi öyle parmak şıklatınca olmuyor.
        Aylar öncesinden ön araştırma başlıyor.
        Üç-dört ay toplanan belge-bulgular gerçekten dişe dokunursa soruşturma açılıyor. Üstelik burada Rekabet Kurulu re'sen (kendisi) de soruşturma açmamış… Şikayet üzerine ön araştırma başlatılmış… Bir de şu algıcılara sormak istiyorum.
        Taa geçen yıl yazdım. Markette Oba Makarna fiyatı 3.95 TL'yken, Nuh'un Ankara 6.95 liraydı. O zaman biri de korkudan 'Hayırdır başkan, sizin buğday Arjantin'den mi geliyor?' diyemiyordu!
        Şimdi ahkam kesiyorlar.


        İnsan gerçekten hayret ediyor!
        Neyse döneyim konuya… Bilmeyenler için hatırlatmaktayım.
        Zincirin farklı seviyelerindeki firmalar arasında da mal veya hizmetlerin alım/satım fiyatlarının belirlenmesi kanunda yasaklanan faaliyetlerden… Hatta kanun sadece fiyatların doğrudan belirlenmesini değil; kâr marjının ya da indirim oranlarının belirlenmesi gibi dolaylı yollarla da fiyata müdahaleyi yasaklıyor. İncelemelerin kapsamında bunlar da olacaktır.
        Şimdi firmaların savunmaları istenecek.


        Ondan sonra soruşturma raporu hazırlanacak.
        Sonra mı?
        Valla şubatta Duru Bulgur'a ceza kesilmişti.
        Burada ne olur göreceğiz.


        Ama şuna vatandaş olarak sevinmek lazım… Belli ki, son dönemde zincir market soruşturmalarında görülen, market raflarına uzatılan eller de birer birer Rekabet Kurulu'nun radarına takılıyor.

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