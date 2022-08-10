Gelecek Partisi İlçe Başkanı Önder Oktay'dan akılalmaz dolandırıcılık: 'Seyfi Oktay’ın oğluyum' diyerek 3 milyon lira aldı





ORTAKLIK TEKLİF ETTİ

Aynı zamanda Gelecek Partisi'nin İzmir Konak İlçe Başkanı olan Oktay, bir süre sonra Güzel'in İstanbul'daki evine giderek bir teklifte bulundu. İmarlı arsa kiralayıp otel yaparak işlettiğini ve devletten destek aldığını belirten Oktay, Güzel'in de ortak olmasını istedi. Güzel yaklaşık 3 milyon lirasını Oktay'a verdi. İzmir Çeşme'de bir otele ortak olacağını düşünen Güzel, bir gelişme olmayınca Oktay'ı aradı.