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    • Ekonomi
    • 22.02.2022 10:24
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    • 22.02.2022 10:28
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    Fırsatçıya af yok! Rekabet Kurumu'ndan Duru Bulgur'a 4 milyon 407 bin lira ceza

    Rekabet Kurumu'nca perakende zincirlerine yönelik satışlarında, yeniden satış fiyatı belirlediği iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılan Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ye 4 milyon 407 bin 979,26 TL idari ceza verildi.

    DHA
    Fırsatçıya af yok! 4 milyon 407 bin lira ceza

    Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin, ticaretini yaptığı bulgur, pirinç ve bakliyat ürünlerinin Konya ve Karaman bölgesinde yer alan perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatı belirlediği iddiası üzerine, hakkında 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.




    İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

    Rekabet Kurulu'nca dosyanın müzakeresi sonucunda Duru Bulgur San. ve Tic. A.Ş.'nin perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesini ihlal ettiği belirlenirken, adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.




        4 MİLYON 407 BİN 979,26 TL

        Söz konusu eylemin 4054 sayılı kanunun 5'inci maddesi kapsamında muafiyetten yararlanamayacağına, 2020 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 4 milyon 407 bin 979,26 TL idari para cezası verildi.

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        Haberler Ekonomi Fırsatçıya af yok! Rekabet Kurumu'ndan Duru Bulgur'a 4 milyon 407 bin lira ceza
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