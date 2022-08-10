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    • 11.08.2022 04:02
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    İYİ Partili Aytun Çıray göz göre göre yalan söyledi! Ölen terörist üzerinden giriştiği rezil algı operasyonu elinde patladı

    İYİ Partili Aytun Çıray'ın sosyal medya üzerinden giriştiği kirli algı operasyonu elinde patladı. Geçtiğimiz ay Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonuyla öldürülen terörist için ABD'nin yayımladığı taziye mesajını gündeme getiren Çıray, Türkiye'nin Washington yönetimine tepki göstermediğini yalanını dolaşıma soktu. Oysa ki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, skandal gelişme sonrasında ABD'ye sert bir şekilde tepkilerini dile getirmişti. Böylesi rezil bir yalan üzerinden algı operasyonuna soyunan İYİ Partili Aytun Çıray'ın yaşadığı akıl tutulması gözler önüne serildi.

    İP’li Çıray’dan rezil algı operasyonu!

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) geçtiğimiz ay, SİHA'larla birlikte Suriye'nin Kamışlı kentinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG'nin sözde genel komutan yardımcısı Jiyan Tolhindan kod adlı Salwa Yusuf ile birlikte 2 kadın teröristi öldürmüştü.



    Gelişme sonrasında teröristlerin yasını ABD tutmuştu. ABD Merkez Komutanlığı, teröristler için 'kritik savaşçılardı' diyerek taziye mesajı yayımlamıştı.



    İP'Lİ ÇIRAY'DAN 'TEPKİ GÖSTERİLMEDİ' YALANI
    İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, öldürülen terörist ve ABD'nin taziyesi üzerinden yeni bir algı operasyonuna girişti.



        Çıray yaptığı paylaşımda, "Günün sorusu: 22 Temmuz'da, YPG/PKK'nın elebaşlarından Ciyan Tolheldan Afrin kod adlı Salwa Yusuk öldürüldü. CENTCOM/Amerikan ordusu Twitter hesabından terörist elebaşı için "başsağlığı mesajı" paylaştı. AK Parti yönetimi buna aynı "çuval" olayında olduğu gibi tepki vermedi. Neden?" ifadelerini kullandı.



        Oysa ki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, skandal gelişme sonrasında sert şekilde tepki göstermişti.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: ABD KENDİ KAZDIĞI KUYUYA DÜŞER
        Başkan Erdoğan, o dönemde yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın DEAŞ'tan farkı olmadığını belirtip, "Bu taziye yayımladıkları terörist kim diye şöyle bir bakarsanız, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunan, Suriye'de kız çocuklarını terör örgütlerine katmak için çalışan biri. Amerika'nın terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı kuyuya düşmesi sonucunu doğuracaktır. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz. Bunu bileceğiz." ifadelerini kullandı.



        BAKAN AKAR: ABD'NİN MESAJI AKIL TUTUMASI
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, "ABD'nin teröristle için taziye mesajı bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler." demişti.

            ALAY KONUSU OLDU!
            Öte yandan Aytun Çıray, geçtiğiimz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı gaf ile alay konusu olmuştu.

            Çıray, Twitter hesabından "Deniz Baykal öldü" paylaşımı yaptı.

            Kısa sürede yalanlanan paylaşımın ardından İP'li Aytun 'özür mesajı' yayınladı.
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