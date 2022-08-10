İYİ Partili Aytun Çıray göz göre göre yalan söyledi! Ölen terörist üzerinden giriştiği rezil algı operasyonu elinde patladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) geçtiğimiz ay, SİHA'larla birlikte Suriye'nin Kamışlı kentinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG'nin sözde genel komutan yardımcısı Jiyan Tolhindan kod adlı Salwa Yusuf ile birlikte 2 kadın teröristi öldürmüştü.
Gelişme sonrasında teröristlerin yasını ABD tutmuştu. ABD Merkez Komutanlığı, teröristler için 'kritik savaşçılardı' diyerek taziye mesajı yayımlamıştı.
İP'Lİ ÇIRAY'DAN 'TEPKİ GÖSTERİLMEDİ' YALANI
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, öldürülen terörist ve ABD'nin taziyesi üzerinden yeni bir algı operasyonuna girişti.