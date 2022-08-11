Afet sonrası Türkiye'de devlet yaraları hızla sardı! Almanya sel bölgesine çivi bile çakmadı 20 kişi intihar etti

Bir yıl önce bugün 11 Ağustos 2021'de, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi yaşandı. Bozkurt'un ortasından geçen Ezine Çayı'nın, geçen yıl şiddetli yağışların ardından taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, onlarca bina zarar gördü. Ev ve işyerlerini su bastı. Devletin kurumları sel felaketinin ardından seferber oldu.
Bakanlar, Bozkurt ilçesine gitti ve çalışmaları organize etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde sivil toplum örgütleri de mağdur vatandaşlarımıza yardım elini uzattı. Ev ve işyerleri zarar gören vatandaşlara yardımlar yapıldı. Devlet mağdur olan vatandaşlara yeni konut ve işyerlerinin inşası için harekete geçti. Bir yıl bile olmadan afetzedeler için yapılan modern konutlar büyük ölçüde bitti. Devlet, yaptığı hizmetle vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.
SELİN İZLERİ HIZLA SİLİNDİ
Bozkurt ilçesine 76 milyon 224 bin TL acil yardım ödeneği gönderildi. İlçeYe 39 yaşam konteyneri ve 34 duş konteyneri konuldu. Kastamonu'da 244 ağır hasarlı konut, 59 orta hasarlı konut olduğu tespit edildi. 1480 vatandaşımız tahliye edildi. Sel felaketinin olduğu dönemde aile tipi çadırlar konuldu. Devlet sel mağdurlarını geçici konutlara yerleştirdi.