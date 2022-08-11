Afet sonrası Türkiye'de devlet yaraları hızla sardı! Almanya sel bölgesine çivi bile çakmadı 20 kişi intihar etti

Bakanlar, Bozkurt ilçesine gitti ve çalışmaları organize etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde sivil toplum örgütleri de mağdur vatandaşlarımıza yardım elini uzattı. Ev ve işyerleri zarar gören vatandaşlara yardımlar yapıldı. Devlet mağdur olan vatandaşlara yeni konut ve işyerlerinin inşası için harekete geçti. Bir yıl bile olmadan afetzedeler için yapılan modern konutlar büyük ölçüde bitti. Devlet, yaptığı hizmetle vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.