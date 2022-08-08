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    • Güncel
    • 08.08.2022 16:20
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    • 08.08.2022 16:28
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    İYİ Partili Aytun Çıray’dan yeni gaf! Sosyal medyadan Deniz Baykal’ın öldüğü ile ilgili paylaşım yaptı sonra sonra sildi

    Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan yeni bir gaf daha geldi. Geçmişte SİHA'lar ve Çanakkale Köprüsü ile ilgili paylaşımlarıyla büyük tepki toplayan Çıray bu sefer büyük alay konusu oldu. Çıray, Twitter hesabından "Deniz Baykal öldü" paylaşımı yaptı. Kısa sürede yalanlanan paylaşımla ilgili Çıray tarafından ‘özür mesajı’ yayınladı.

    İP’li Çıray’dan yeni gaf! Deniz Baykal öldü dedi

    İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal için "Allah'tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı. Deniz Baykal'ın vefat ettiği haberi bir anda sosyal medyada gündem oldu.

    Çıray, bir süre sonra bu paylaşımını silerken yaptığı ikinci paylaşımda, özür diledi.

    Çıray, "Çok özür dilerim. Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş. Allah uzun ömür versin." dedi.

    Çıray, şu ifadeleri kullandı:

    "Çok özür dilerim. Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş. Allah uzun ömür versin. Yine de bir efsaneyi düzeltelim. 2002'de CHP oy vermeseydi de Tayyip Bey yasağını kaldırabilecekti. AKP 363 mv çıkarmıştı. 8 bağımsız vardı. Yasağının kalkması için 3 mv yeterliydi."

    EN YAKININDAKİ İSİM: SEVİGEN KONUŞTU
    Partinin eski yöneticilerinden ve Baykal'ın yakın arkadaşlarından Mehmet Sevigen, tartışmalarla ilgili son durumu anlattı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, olağanüstü bir durumun olmadığını belirten Sevigen şu ifadeleri kullandı:

        Durumu stabil. Yoğun bakımda falan değil. Fizik tedavi süreci devam ediyor. Antalya'ya o yüzden götürülmedi. Ankara'da ailesiyle birlikte yaşıyor. İki ayda bir çıkartıyorlar. Bir ilçe başkanından çıkmış bu bilgi. Nasıl oldu biz de anlamadık. Akli dengesi de yerinde. Konuşuyor düşüncesini aktarıyor. Anlamakta zorluk çekiyoruz niye böyle yapıyorlar. Bu yalanlarla ömrünü uzatıyorlar. İnadına yaşıyor.
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        İP’li Çıray’dan yeni gaf! Deniz Baykal öldü dedi
        Haberler Güncel İYİ Partili Aytun Çıray’dan yeni gaf! Sosyal medyadan Deniz Baykal’ın öldüğü ile ilgili paylaşım yaptı sonra sonra sildi
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