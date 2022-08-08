İYİ Partili Aytun Çıray’dan yeni gaf! Sosyal medyadan Deniz Baykal’ın öldüğü ile ilgili paylaşım yaptı sonra sonra sildi

"Çok özür dilerim. Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş. Allah uzun ömür versin. Yine de bir efsaneyi düzeltelim. 2002'de CHP oy vermeseydi de Tayyip Bey yasağını kaldırabilecekti. AKP 363 mv çıkarmıştı. 8 bağımsız vardı. Yasağının kalkması için 3 mv yeterliydi."

EN YAKININDAKİ İSİM: SEVİGEN KONUŞTU

Partinin eski yöneticilerinden ve Baykal'ın yakın arkadaşlarından Mehmet Sevigen, tartışmalarla ilgili son durumu anlattı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, olağanüstü bir durumun olmadığını belirten Sevigen şu ifadeleri kullandı: