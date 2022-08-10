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    • 10.08.2022 15:31
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    • 10.08.2022 15:38
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    Fondaş medyanın boyası dökülüyor! İnce: CHP ve İYİ Parti'den düzenli maaş alıyorlar

    Sözde basın özgürlüğünü savunan ama muhalefette kirli ilişkilere girmekten çekinmeyen fondaş medyanın foyaları bir bir dökülüyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kirli ilişkileri kanal ismi vererek açıkça deşifre etti. İnce, "Halk TV, TELE 1, KRT her ay düzenli olarak CHP’den ve İYİ Parti’den maaş alıyor” dedi. İnce, bu kanalların aleyhte haber yaptıkları zaman maaş kesilmesiyle tehdit edildiğini de belirtti.

    Muhalefet fondaş medyayı maaşa bağlamış

    İş söyleme gelince basın özgürlüğü konusunda mangalda kül bırakmayan fondaş medya, iş gizli kapaklı ilişkilere gelince tüm basın etik ve ahlaki ilkelerini bir kenarı atıyor. Artık bu çirkin ilişkiler açıkça konuşulmaya başlandı.

    Gençlik kollarından bu yanan CHP için de siyaset yürüten Muharrem İnce, fondaş kanalların düzenli olarak CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını belirterek sert eleştiriler yöneltti.

    DÜŞÜN PEŞİME DİYEMİYOR
    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son 1 yılda 4. kez Denizli'ye geldi. İlk başta Kale ilçesinde partililerle bir araya gelen Muharrem İnce, ardından da kent merkezinde hareket etti. Burada bir otelde açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, 6'lı İttifakı hedef aldı.

    İnce, "Şunu söyleyeyim 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim düşün peşime diyemiyor" diye konuştu.

    HER AY DÜZENLİ MAAŞ ALIYORLAR
    CHP'ye yüklenen Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" dedi.



        SİYASET DİL VE BEYİNLE YAPILIR
        İnce, gazeteci Latif Şimşek'e saldıran Cemal Enginyurt'u da eleştirdi.

        İnce, "Cemal Enginyurt'a gelince, kendini ringde zannediyor. Meclisi de ring zannediyor, stüdyoyu da ringe zannediyor, her yeri ring zannediyor. Ona da yumruklarını değil, dilini kullanmasını öneriyorum. Siyaset yumrukla değil, dil ve beyinle yapılır" diye konuştu.

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