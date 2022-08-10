Fondaş medyanın boyası dökülüyor! İnce: CHP ve İYİ Parti'den düzenli maaş alıyorlar

İş söyleme gelince basın özgürlüğü konusunda mangalda kül bırakmayan fondaş medya, iş gizli kapaklı ilişkilere gelince tüm basın etik ve ahlaki ilkelerini bir kenarı atıyor. Artık bu çirkin ilişkiler açıkça konuşulmaya başlandı.

Gençlik kollarından bu yanan CHP için de siyaset yürüten Muharrem İnce, fondaş kanalların düzenli olarak CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını belirterek sert eleştiriler yöneltti.

DÜŞÜN PEŞİME DİYEMİYOR

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son 1 yılda 4. kez Denizli'ye geldi. İlk başta Kale ilçesinde partililerle bir araya gelen Muharrem İnce, ardından da kent merkezinde hareket etti. Burada bir otelde açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, 6'lı İttifakı hedef aldı.